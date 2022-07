A különleges versenyen egy felfújható akadálypályán küzdhették végig magukat a résztvevők. A versenyen az egyesület tagjai is részt vettek, de rajtuk kívül is sokan tették magukat próbára. A pálya néhány helyen nem is volt olyan könnyű, mint elsőre látszott, ugrani, mászni, csúszni sőt néha bukfenceznie is kellett annak, aki célba akar érni. Délelőtt az egyéni versenyzők tejesíthették a pályát, ebéd után pedig a csapatoké volt a főszerep, de volt buborékfújás és újraélesztés oktatás is. A sok nevetéssel teli napot ünnepélyes eredményhirdetés zárta.