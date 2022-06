GYŐR

A Múzeumok Éjszakáján ismét minden életre kel a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kiállítótereiben. Interaktív tárlatvezetések, előadások, koncertek, kiállításmegnyitó, gyermekprogramok és sok más érdekesség várja az érdeklődőket június 25-én.

Programajánló (a teljesség igénye nélkül):

Az Apátúr-házban a Karzat Színház MESTER TÉR – Utcaszínház és játéksor interaktív programja keretében ismerhetik meg az érdeklődők régi magyar mesterségeket, majd a Musica Historica együttes borbemutatóval egybekötött koncertjét élvezhetik.

Az Esterházy-palotában a Sírhalomtól a halomsírig című kiállításról és a múzeum régészeti ásatásairól tudhatnak meg érdekességeket régész-muzeológusok tolmácsolásában, illetve betekintést nyerhetnek a zsidó hagyomány szerinti esküvő kulisszái mögé is. A jó hangulatról az este további részében Ephemere Duó & Stummer Márton gondoskodik, a koncert szünetében pedig kóser borkóstolón vehetnek részt a vendégek.

A Fruhmann-házban Agyagmíves IPARkodás várja a kisebbeket, és a hagyományos táncház sem maradhat el, melyet idén a Szigetközi Csutora Hagyományápoló Egyesület prezentál.

A Kreszta-házban az újrarendezett Kovács Margit Állandó Kiállítás tárlatvezetéseire invitálják a kerámia szerelmeseit, valamint nyomozójátékkal várják a gyerekeket.

A Magyar Ispitában Schwéger Zsófia Belső tér című kiállításának tárlatbemutatással egybekötött megnyitója várja a kortárs művészet iránt érdeklődőket, illetve tárlatvezetők kalauzolásával megismekedhetnek az épület történetével is.

A Püspöki udvarbíróház ad helyet a Győr a haza szolgálatában című időszaki kamaratárlatnak, ahol tárlatvezetés keretében érdekességeket tudhatnak meg a győri hadiipar múltjából, valamint a Borsos Miklós Állandó Kiállításban barangolva megismerhetik a művész érdekes életútját és alkotásainak inspirációs hátterét, de az interaktív társasjátékot sem érdemes kihagyni.

A Patkó Imre Gyűjtemény egyéni felfedező kalanddal várja a családokat, valamint az este folyamán egy művész-művészettörténész pár szubjektív tárlatvezetése nyújt betekintést a művek egyéni értelmezési lehetőségeibe.

A Várkazamata-Kőtár kínálata a római időkbe repít vissza, ahol a tárlatvezetések és gyerekprogramok mellett történelmi divatbemutatón is részt vehetünk. Kizárólag felnőtteknek szóló programunk a Római Birodalom szexualitásáról rántja le a leplet.

A Zsinagóga ismét megnyitja kupoláját az érdeklődők előtt, valamint zenés tárlatvezetés keretében Ország Lili műveivel ismerkedhetnek meg látogatók.

A Múzeumok Éjszakája minden programjára és kiállítóhelyére érvényes:

felnőtt napijegy: 1.500 Ft

kedvezményes napijegy: 750 Ft

Az előzetes jegyárusítás június 21-én kezdődik az Esterházy-palotában.

SOPRON

A Soproni Múzeum idén öt helyszínnel is csatlakozott az országos programhoz: a Lenck-villa, a Központi Bányászati Múzeum, a Macskakő Gyermekmúzeum, a Pékmúzeum és a Tűztorony várja majd június 25-én a látogatókat.

Ismerjék meg újragombolt hagyományainkat és legyen egy kulturális élményekkel teli estében részük!

Az éjszaka során a Soproni Múzeum valamennyi programja karszalag megváltásával látogatható. A karszalagok a Múzeumok Éjszakáján a Lenck-villában, a Macskakő Gyermekmúzeumban, a Központi Bányászati Múzeumban és a Tűztoronyban vásárolhatók meg 1500,- Ft / fő áron, 14 év alatt ingyenes a belépés.

A soproni nyáreste központi múzeumi helyszíne idén is a Lenck-villa (Deák tér 1.) lesz. Tóth Imre múzeumigazgató gondolatait követően 19 órától Mrenka Attila régész Sopron - Várhely településtörténeti kutatásait mutatja be előadásában, melyet 19.30-tól kis had- és béketörténet követ a történész múzeumigazgatótól Zubbonyok újragombolva címmel. Előadásának mottója: „Miért háborúsdit játszunk? Miért nem békésdit? – Mert azt senki sem tudja, hogy kell.” 20.30-tól gasztrotörténeti érdekességekkel szolgál Erdeiné Kuslics Katalin Ínyencségek a századfordulóról című előadásában.

A Lenck-villa kertje is számos meglepetést rejt majd: természeti értékeket felfedező sétára hívják a vendégeket („Varázslatos múzeumkert”), de lesz egy olyan csendesebb szeglete is a Deák téri parknak, ahol a hangtálak világával ismerkedhetnek meg Marton Zsanett jóvoltából 18.30-tól. A IV. Kórusünnepnek idén is a villa kertje adott otthont, ennek apropóján rendhagyó tárlatvezetés indul szombat este hatkor Török Krisztinával és Bognár Lászlóval a villa kerítés-kiállítása mellett Megelevenedő Ének-képek címmel. A Lenck-villa Kamaraegyüttes fiatal tehetségeinek koncertje 21 órakor veszi kezdetét és az ígéretes Minden, ami belefér címet viseli. A Lenck-villa kertjében kapott helyet Bolodár Zoltán RETRO-Sopron sorozata is, a 22 órakor kezdődő népszerű képmutogatás ezúttal a polgári tradíciókról szól.

A Múzeumok Éjszakáján a Központi Bányászati Múzeum (Templom u. 2.) udvaráról indul a „Miénk a bánya!” barangolós játék. Egy feladatlap segítségével a múzeumhoz és a magyar bányászathoz köthető soproni helyszíneket járhatják végig egyénileg az érdeklődők. A Templom utcai kiállítóhelyen este hattól Szemán Attila főmuzeológus a „Jó szerencsét!” köszöntés eredetéről és történetéről mesél, amit egy órával később ifj. Nemes András előadása követ a “Selmeci hagyományok régen és ma” címmel.

A Macskakő Gyermekmúzeum (Szent György u. 12.) idén is részese az ünnepi forgatagnak, az újragombolás jegyében a soproni Fotini márkát látják vendégül egy kiállításra, melyhez egy gombékszer készítő workshop is társul. Fotini megálmodója Molnár Alexandra missziója az újrahaszanosítás, alkotásaival azt mutatja meg, mennyi mindent lehet varrni használt ruhákból, lakástextilekből, vagy akár hulladékbőrökből. Az "Átváltozás. Mivé lettél régi ruhám?" kiállítást Rokob Csaba nyitja meg 18 órakor, a tárlat augusztus 28-ig látogatható keddtől vasárnapig, 10.00-18.00 óra között a Macskakőben.

A Tűztoronyból idén éjfélig pillanthatnak majd le a belvárosra, a torony délelőtt 10 órától várja a látogatókat, a karszalag 18.00-23:30-ig teszi lehetővé a bejutást.

PANNONHALMA

Ezer éves oklevelet mutatnak be Pannonhalmán

Kizárólag a Múzeumok Éjszakáján láthatja a nagyközönség az 1000 éves, Szent László-kori első magyarországi könyvkatalógus eredeti példányát, melyet felbecsülhetetlen értéke miatt páncélszekrényben őriznek, valamint ekkor mutatják be a több mint 630 éves, most felújított Andachtsbuch kódexet (imádságoskönyv) is.

A rendezvény weboldalán település, múzeum, időpont és programtípus szerint kereshetők az események.