Ásványi Ilona elmondta, hogy a főapátsági levéltár gyűjteményébe tartozó összeíró levél egy vagyonleltár, amely a monostor javait és kincseit írta össze. A kincsek között könyvek is szerepelnek, így ez a könyvjegyzék az első magyarországi könyvkatalógus. Hozzátette: nemcsak vallásos és teológiai művek szerepelnek a katalógusban, hanem profán irodalmi művek is, ami egyrészt a bencések nyitottságát jelzi, hogy világi irodalmat is olvastak, másrészt bizonyítja azt, hogy Szent Márton-hegyén volt az első magyar iskola.

Az 1389-ben keletkezett pergamenre írt imádságoskönyvről azt mondta, hogy az első részében egy naptárrész található csillagászati bejegyzésekkel, a második része pedig egy klasszikus imádságoskönyv. A kötése is korabeli, egy jellegzetes osztrák vagy bajor területen használt vörös bőrkötés. A szöveget kék és vörös iniciálék díszítik és található benne egy Jézus-kép.

Ásványi Ilona kiemelte, hogy a kötet az évszázadok során elhasználódott, ezért a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával restaurálták a szentendrei Ars Alba restauráló műhelyben.

A sajtótájékoztatón bemutatták még a felújított Podkonicky-orgonát is, amely Szigeti Kilián bencés szerzetes 1968-ban létrehozott orgonatörténeti gyűjteményének egyik értékes darabja.

Kiss Zsolt, a Szent Márton-bazilika karnagya elmondta, hogy a háromszáz éves orgona egy négy regiszteres, hátul játszós, pedál nélküli pozitív orgona.