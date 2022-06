Hozzátette: elsősorban helyi kötődésű művészeket hívtak meg, így a helyi születésű Borbély Károlyt és fiát, Mátét, Dobos János fafaragót és lányát, Esztert, aki festményeit és textiljeit hozta el. Sebestyén Ákos kiállítása mellett élményfestére várta a gyermekeket és felnőtteket, mintegy húszan ragadtak ecsetet.

Mayer Éva arról is beszélt, hogy minden alkalommal gondolnak a gyermekekre is, ahogy ezúttal is. Érdekesség, hogy szógyűjtésre is invitálták őket, melynek a végén választhattak egy játékot. Nagy sikerrel vetítették le Buzás Mihály és Szolnoki József Krumplibogár című filmjét, melynek több szereplője is megjelent. A nap folyamán a Hold Színpad, Svihák Oszkár bohóc interaktív műsorral szerepelt Pömeczi Attila és Lázin Beatrix, a Győri Nemzeti Színház színészei produkciója szórakoztatott. A következő a KontRÉT témája a sport július 17-én.