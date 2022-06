9.30 - Megérkezett

Néhány perce postolta hivatalos Facebook oldalán a Volt Fesztivál, hogy megérkeztek az új VOLT Fesztiválos stickerek

Kezdődik! Kedden nyitja meg kapuit a VOLT Fesztivál Sopronban

Június 21. kedd, 6.50 - Kedden a nagyszínpadon a Muse koncertjével indul a Lőverekben az idei VOLT Fesztivál, amelyet utoljára szervez a két alapító, Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert. A szálláshelyek csurig vannak, a vendéglők, cukrászdák és a soproniak is várják a fesztiválozókat.Az Ivan & The Parazol, a Carson Coma, a Tankcsapda és az angol rockegyüttes, a Muse koncertjével keddenkezdetét veszi az ötnapos VOLT Fesztivál. A kemping 10 órakor, a fesztiválterület délben nyit. A karszalagot a fesztivál bejáratánál lehet átvenni, érvényes belépővel kell hozzá rendelkezni, és végig kell menni a check-in folyamaton. Csak a csuklón elhelyezett karszalag érvényes.

A szervezők, mint minden évben, most is kérik, hogy aki teheti, tömegközlekedéssel, gyalog vagy kerékpárral érkezzen a helyszínre, a Lővér Kempingbe. A Volánbusz 12V jelzéssel indítja VOLT-járatait, amelyek a város különböző pontjain, köztük a vasútállomáson is megállnak. Jegyeket lehet venni elővételben és a sofőrnél is, választható napi és hétnapos bérlet is 780, illetve 2250 forintos áron, a havi diákbérlet ára 630 forint.

Ott vagy a VOLT-on? Küldj fotót, videót: [email protected]

Érdemes bringával menni a fesztiválra, a kerékpárokat a Hervis Bike Storage-ben lehet hagyni, ahol a buli alatt a Bringázz Sopron csapata vigyáz majd rájuk. A bringa letételekor egy karszalagot is ad a csapat, amit érdemes megtartani. A két alapító, Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert idén szervezi utoljára fesztivált. – A VOLT látogatottsága három évtizeden át minden évben nőtt. Idén nem számítunk rekordra, de arra igen, hogy nagyon jó fesztivál részesei leszünk – válaszolta Lobenwein Norbert arra a kérdésre, hogy mekkora látogatottságra számítanak. – A közönség most sokkal óvatosabb, mint az elmúlt évtizedekben. Eddig jellemző volt, hogy elővételben fogy el a jegyek 80 százaléka, a helyszínre csak húsz százalék jut. Most nem lehet tudni, mi várható a végén – tette hozzá.