Mintha nagy levegőt véve egyetlen összeszedett, kitárulkozó, nagyszabású megjelenésre egybegyúrta volna a benne szunnyadó összes fellelhető tudást és kavargó érzést Kurcsis László grafikusművész. Mindent, amit már kimondott és megélt, amit túl hetvenedik esztendején érvényesnek tart, amiről azt gondolja, hogy szellemi és művészi értelemben is örök érvényű és romolhatatlan. Ami tisztán és igazul az, ami ő maga, illetve amiről azt gondolja, alkotásait látva róla tudni, megőrizni érdemes. Másfelől, ahogyan azt maga is fontosnak tartotta elmondani, kiállított műveivel emléket állított Árnics Katinak, aki negyedszázadon át társaként vigyázott rá, mellette állt és lett a védőangyala. Így mutat túl mostani kiállítása önmagán, válnak a képei üzenetté és mementóvá egyben. Mindezért keresve sem lehetett volna méltóbb és jobb helyet találni az Üzenet – Stációk fényből és sötétből című sodró erejű, több szempontból is különleges tárlatához a győri Káptalandomb Triangulum Galériájánál.

Kurcsis László kiállítása megszenvedett kiállítás, létrehozásához nem véletlenül kellett több mint tíz esztendő. E kijelentés igazságával a kiállítótérbe érkező látogató már az első perctől szembesülhet. És a miértre a választ is megkapja gyorsan, hiszen nincs nehezebb annál, mint amikor az embernek végletek között kell megfogalmaznia a mondanivalóját, s különösképpen igaz ez, ha mindezt művészként, képekben teszi. Ilyenkor nem elég a szakmai tudatosság és a létrehozott művek minden négyzetcentiméteréért felelősséget vállaló tisztesség, a technikai virtuozitás, vagy a színek, a formák, a felületek, az arányok, a jelképrendszerek biztos ismerete. Ez esetben mindez halvány támpontokat nyújt csupán a magát és üzenetét is komolyan vevő alkotónak. Mert ilyenkor már főleg nem a kéz, inkább az elme dolgozik. Úgy igazodva a teljességhez, hogy az alkotásokban egyszerre legyen jelen a szépség és a romlás, a bölcsesség és a kereső kétségbeesés, az erő és a kiszolgáltatottság, a szerelem és az elhagyatottság, a hit és az elbizonytalanodás, az élet és a halál.

Kurcsis László vállalta ezt a merész megmérettetést és ehhez az igazodáshoz angyali világot teremtett. Döbbenetes, szuggesztív erejű alakjai mintha egy másik létező univerzumból tekintetének vissza ránk, valahonnan az időn túlról, ahol még emberként senki sem járt, vagy ha járt is, onnan vissza hozzánk soha sem tért. És bár szárnyas, anyagtalannak tűnő teremtményei rejtelmesek, sejtelmesek, mégis megfejthetők, mert angyalainak mindezek ellenére emberarcuk van. Ezzel kapcsolnak össze eget és földet, ezzel tudatják, hogy hol kapaszkodókként, hol világítótornyokként, de mindig ott állnak az emberi sorsok meg- és átélt történeteiből felépült legfontosabb stációinál. Csak észre kell vennünk őket. És akkor ők a szabadságról mesélnek, a választás szabadságáról, arról, hogy legnagyobb elhagyatottságaink idején sem vagyunk egyedül. Elmesélik, hogy sorsunk lépcsői fel és le kanyarognak ég és föld között, s hogy hová visznek, vagy hova jutunk grádicsaikon gyalogolva, az jórészt rajtunk, hiteinken, meggyőződéseinken, életünk megélésén múlik. Azt üzenik, hogy van átjárás profán és transzcendens között, hogy találkozva földre szállt angyalainkkal azokká válhatunk mi is valamennyien, mint ahogyan eltévedéseink idején égi segítségre is mindnyájan méltóak vagyunk emberlétünk jogán. És szemükbe nézve mintha hallanánk is, ahogy füleinkbe suttogják a Weöres Sándor-i gondolatot: a léleknek különféle megnyilvánulásai az angyalok; úgy rejlenek benne, mint a színek sokasága a színtelen napsugárban. S aki múló személye alá hatol: érintkezésbe lép az angyalokkal, ahogy a börtönablakot kitörő rab érintkezésbe kerül a tiszta levegővel.

A tárlat május 8-ig mindennap 10 és 18 óra között látogatható a Triangulum Galériában (Győr, Gutenberg tér 2.).