Értékteremtés és értékmentés a Líceumi Tárlat, ahol a Festőterem falain egymást egészíti ki és erősíti az elismert, érett művész és a szárnyait bontogató diák alkotása. Ahány kiállító, annyiféle, de mindnyájan kötődnek a Líceumhoz; itt tanultak vagy itt tanítottak, illetve ma is tanárai vagy diákjai az intézménynek.

- Tehetséges tanulóinknak szerettem volna egy bemutatkozási lehetőséget, igazgató úr ötlete volt, hogy nyissunk szélesebbre, és hívjunk meg művésztanárokat és öregdiákokat is. Neves alkotókat sikerült megnyerünk, örömmel csatlakoztak a kollégák és az iskola volt diákjai is - mondta el Schmidel Bernadett, a Líceum rajztanára, a kiállítás szervezője.

- A Festőterem kultikus hely, a Líceum közössége érkezett most ide. Kollégáimmal próbálunk segíteni abban, hogy a licisták és a tárlatlátogatók értsék: a művészet olyan érték , ami közösségeket tart meg - kezdte nyitóbeszédét Tölli Balázs, a gimnázium igazgatója.

- A Líceum befogadó, közösségének fontos a kérdezés lehetősége és mindig is kerestük a legmegfelelőbb válaszokat. Az értékteremtés összetett, megnyilvánulhat az irodalom, a zene, a képzőművészet által is. A művészet is kérdez: kik vagyunk, hova tartunk, fontosak vagyunk-e egymásnak, mit jelent a fény, hol van az oltár, a szeretet, az összetartozás? Fontos, hogy az értékteremtő és az értéktartó közösség forduljon egymás felé, tegyék fel a jó kérdéseket a jó válaszok reményében - fogalmazott az igazgató.

A kiállítás - bár képet ad a Líceum művészeti érzékenységéről - nem öncélú. Az iskola azt szeretné, ha minél több érdeklődő - osztályok, szakkörök, csoportok, családok - tekintenék meg; rádöbbennének a kérdések fontosságára, és a jó válaszok értékére.

Mesterek és tanítványok. A kiállításon szerepel Dorosmai Erzsébet, Gáspárdy Tibor, Giczy János, Katyi Ádám, Kovács-Gombos Gábor, Kovács-Gombos Dávid, Kutas László, Locsmándi Mátyás, Renner Kálmánné, Richly Zsolt, Bazsóné Nagy Gabriella, Soltráné Sebestyén Anna, Szántó István, Varga Tamás, Schmidel Bernadett, Gécsekné Balogh Réka képzőművészek és művésztanárok alkotásai, valamint huszonkilenc tehetséges diák munkája. Tárlatuk megtekinthető május 18-ig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között a Festőteremben (Sopron, Petőfi tér 8.).