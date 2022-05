A fertődi Esterházy-kastély rangját növeli a történelmi emlékhely kitüntető cím, mint európai viszonylatban olyan, a 18. században Esterházy Fényes Miklós által megteremtett kulturális központ (ma természeti-építészeti-szellemi örökségegyüttes), amelynek kisugárzása meghatározta a korszak kulturális életét, ma pedig a nagyszabású felújításokkal újabb fénykora kezdődött el. Fotókiállítással, történelmi vezetett sétával, tudományos előadással várták az érdeklődőket az idei Emlékhelyek Napján az impozáns kastélykörnyezetben.

Dr. Várkonyi Gábor, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. tudományos igazgatója a magyar királyi nemesi testőrség alapításáról és küldetéséről tartott előadást.

Az Esterházy család a testőrség számára négy testőrkapitányt is adott, köztük Esterházy „Fényes” Miklós herceget, ezért méltán mondhatjuk, hogy Eszterháza a magyar királyi nemesi testőrség emlékhelye is – fejtette ki előadásában dr. Várkonyi Gábor. A magyar testőrség biztosította a magyar nemesség számára az európai szintű műveltség megszerzését, ezt számos testőríró életműve bizonyítja. A nemesi testőrség a Habsburg-dinasztia európai reprezentációjában is kiemelkedő szerepet vállalt. A magyar királyi nemesi testőrség eszterházai vonatkozásai erősítik a történelmi emlékhely rangját.

A tömegeket vonzó napon a fertődi Esterházy-kastély korabeli és a jelenben készült fotókat párba állítva mutatta be a kastély elmúlt két évben felújított, átadott emblematikus épületrészeit, a nyugati kastélyszárnyat, a keleti gránátosházat, a rózsaházat, amelyek mind újszerű funkciót is kapnak a kastélyegyüttes turisztikai vonzerejét, kulturális küldetését beteljesítő életében.

Az Esterházy-sírdombot ezen a jeles napon vezetett történelmi séta keretében tekinthették meg az érdeklődők.