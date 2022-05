A Telekom Nagyszínpad az első napon az Ivan & The Parazollal indít, akiket a Carson Coma követ, majd jönnek a tankok, azaz a Tankcsapda és az estet ezen a színpadon a Muse zárja.

Másnap itt a Brains kezd, aztán Skillet koncert következik, majd a Bagosssy Brothers Company és főzenekarként a The Killers lép színpadra.

És elérkezett a csütörtök és a Telekom Nagyszínpadra lép Dzsúdló, a Follow the Flow, a brit énekes Yungblud és a szintén brit Bring Me The Horizon.

Péntekre várjuk Azahriah koncertjét, de lesz Irie Maffia, Halott Pénz és Sum 41 is.

A VOLT zárónapján a Telekom Nagyszínpadon lép fel a Platon Karataev, Passenger érkezik ide a Majka&Curtis páros és a VOLTot itt a Pendulum élő produkciója zárja.

Két további zenei színpadon további több mint 60 produkció szórakoztatja majd a VOLTra kiéhezett fesztiválozó közönséget. A Telekom Kraft színpadon olyan nevek lépnek majd fel – a teljesség igénye nélkül – mint a Blahalouisiana, az Analog Balaton, a Bohemian Betyars, a hiperkarma, a Csaknekedkislány, a Fran Palermo, a Fish!, a Supernem, Dé:Nash, a Galaxisok, Beton.Hofi, a Ricsárdgír, Belga vagy az On The Low bulisorozat, és a nemzetközi fellépők névsorát tovább erősítő Netsky.

A Beko színpad szerdán indul, rajta lesz majd Krúbi, Punnany Massif, Elefánt, 30Y, a Wellhello, a Lord, az Esti Kornél, a PUF, a ByeAlex és a Slepp, a Vad Fruttik, Scarlxrd, Borgore és még sokan mások.