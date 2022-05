A neves tüdőgyógyász, osztályvezető főorvos túlzás nélkül berobbant a kortárs magyar irodalomba első könyvével, amit Havas Juli néven írt.

– Nem akartam, hogy párhuzamot vonjanak köztem és az elbeszélővel, a Havas Juli pedig izgalmasabb írói név is, mint a sajátom. A Juli nevet édesanyám után választottam, a Havast pedig, nos, éppen a Trónok harcát néztem és Havas Jon szereplő szimpatikus volt számomra, így elcsentem tőle – mesélte nevetve az írónő, akinek az első könyve a boltokba kerülés után rögtön elfogyott és máris a második kiadásnál tart.

Rögtön felfigyeltek a tehetségre

Dr. Szalai Zsuzsanna körülbelül három éve kezdett el szépírással foglalkozni, rövidebb történetei pedig meg is jelentek különböző irodalmi folyóiratokban, aztán beiratkozott a Péterfy Gergely és Péterfy-Novák Éva vezette Péterfy Akadémiára. Az ismert szerzőpáros ott figyelt fel a tehetségre.

– Az egyik előadást Mészáros Sándor, a Kalligram kiadó igazgatója tartotta, rendkívül szigorú ember, amikor mondták, hogy elküldték neki a kéziratomat, teljesen kétségbeestem, de két hét múlva jött a válasz, hogy tetszik neki és ki fogják adni. Megdöbbentem, hiszen a kiadó az egyik legjobb márkanév a könyvpia- con, olyan klasszikusokat ad ki, mint Mészöly Miklós, de Péterfy Gergely regényei is nála jelennek meg – ecsetelte a részleteket a Havas Juli bőrébe bújt doktornő.

Egy fiatal lány története

A Nincs Hold, ha nem nézed – Két szenvedély, egy történet egy sokrétegű regény, azaz több mindent is megtalál benne az olvasó. A lélektani, szerelmi, társadalmi és családregény jegyeit egyaránt ötvözi. Egyszerre mutatja be egy fiatal lány fejlődéstörténetét; nővérré, majd orvossá válását, egy szeretői státuszban tartott, alacsony önbecsülésű nő tapasztalatait, valamint bepillantást nyújt a Covid-járvány alatti orvosi világba is.

Mindenki maradjon a kaptafánál

– Stephen King egyszer azt mondta, hogy egy író első könyve szóljon arról, amihez ért, ha csőszerelő, akkor a csőszerelésről. Én orvos vagyok, ezért a témaválasztás. Azért erről írtam, mert benne voltam, be akartam mutatni ezt a munkát, hogy milyen nehéz egy fiatal nővér élete. Ugyanakkor direkt elkerültem, hogy a könyv szereplői bármilyen szinten is hasonlítsanak a kollégáimhoz. Csak és kizárólag a fantáziámból dolgoztam.

A beszélgetést vezető Pap Alexandra kérdésére, hogy mi is a könyv legfőbb üzenete, Havas Juli írónő ezt válaszolta: – Az, hogy a fiatal nők sose járjanak idősebb nős pasikkal.