Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a kertészeti túrákon a franciaparkot és az angolkertet szakmai vezetéssel lehetett bejárni. Nem csak a fellelhető növénykülönlegességeket mutatták be az érdeklődőknek, de korabeli történetek is megelevenedtek a programon, majd a Lés-erdő titkairól is hallhattak a kastélyparkok bejárása során a látogatók.

A húsvéti hétvége látványosságának és közkedvelt fotóhelyszínnek számított a franciaparkban felállított óriási nyúlszobor.

A jó idő is kedvezett az eszterházai barokk-rokokó csodavilágba látogatóknak, akik a szabadtéri programok mellett a kastély jelenleg látogatható dísztereit is megtöltötték, de a nyugati kastélyszárnyban megtekinthető Esterházy-arcképcsarnok, a porcelánkabinet és az Esterházy

Galéria kortárs képzőművészeti tárlata is sokakat vonzott. A teltházas programok során a húsvéthétfői tojáskeresés és kézműves műhely szintén rendkívül népszerű volt.

