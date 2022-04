Hatalmas érdeklődés övezte a Levi’s Story, A Farmerkirály című musical sajtótájékoztatóját a Fészek Klubban. Az esemény háziasszonya Szulák Andrea volt, Kerényi Miklós Gábor, Oberfrank Pál, Müller Péter Sziámi, Kiss László, Jávori Ferenc és a darab szereplői is tiszteletüket tették.

Kerényi Miklós Gábor, a darab rendezője közel 9 éve tervezi bemutatni a darabot.

„Ez a produkció nem hiába kapta a világsiker musicalja szlogent, hiszen a farmernadrágnál keresve se találhatnánk ismertebb ruhadarabot. Remélem, hogy az előadás külföldre, Izraelbe és Amerikába is eljut.”

A darab címe; Levis’s Story Oberfrank Pál fejéből pattant ki. A Veszprémi Petőfi Színház igazgatója elmondta; a közönséget szeretnék kiszolgálni, ezért is tartotta fontosnak, hogy koprodukciós partnere legyen az előadásnak. Ő is szeretné, hogy a hazai bemutatók és előadások után külföldön is bemutathassák a darabot.

Kerényi Miklós Gábor rendező és Jávor Ferenc „Fegya” Kossuth-díjas zeneszerző a Lévi'Story sajtótájékoztatóján

Forrás: Dombóvári Tamás



Kiss László, a Siófoki Kálmán Imre Színház igazgatója többször dolgozott együtt Keroval, ő kereste meg ezzel a nagyszerű történettel. Abszolút megérintette, sőt meglepte, hogy Levi Strauss életét még sehol se dolgozták fel. Véleménye szerin a Levi’s Story csak siker lehet, sőt ezzel a darabbal visszakerülhet Siófok az ország kulturális életének vérkeringésébe.

Jávor Ferenc „Fegya” Kossuth-díjas zeneszerző úgy érzi, olyan erős a történet, hogy ez az előadás a világ bármelyik színpadán megállná a helyét.

Müller Péter Sziámit, a darab dalszövegíróját megrázta Kállai István, a darab egyik megálmodójának elvesztése, akihez régi barátság fűzte. Hozzátette, a halála előtt már félig kész volt a darab librettója.

„Fegyával külön öröm együtt dolgozni és dalt írni. Fellengzősnek tűnhet a világsiker kifejezés, de itt a történet nagyszerű, a Fegya legalább olyan jó, mint bármelyik Broadway-zeneszerző, engem meg majd valaki jól lefordít angolra” – viccelődött.

A darab női főszerepét alakító Szulák Andrea a sajtótájékoztatón elmesélte, a hét elején hallgatta végig a darab zenei anyagát, pont akkor, amikor a kislányának a születésnapja volt. A színésznő elárulta; annyira megérintette a karaktere fődalának szövege és zenei anyaga, hogy sírva tanulta meg.

A darabról:

A musicalt a farmerkirály, Levi Strauss élete és az amerikai kivándorlási hullám ihlette. A történet valahol ott kezdődik, ahol a Hegedűs a háztetőn véget ér, s ezen belül Levi (Lőb) Strauss kalandos életét, karrierjét, a farmernadrág, a blue jeans születését meséli el.

A Levi’s Story zenei érdekessége, hogy a zeneszerző, Jávori Fegya természetesen nem tért el Budapest Klezmer Band védjegyévé vált zenei stílustól, de a musicalben van country, müncheni sördal, valamint mai jellegű musicalszám ugyanúgy, mint orosz-német népzenei alapokból felépített kettős-, vagy kisebb kórus.

Szereposztás/alkotók:

Jávori Fegya – Kállai István & Gábor – Müller Péter Sziámi: Lévi’Story

Davidovics rabbi - Szabó P. Szilveszter

Lőb/Levi - Kerényi Miklós Máté

Rebeka, Levi édesanyja - Szulák Andrea/Módri Györgyi

Maila, Levi húga - Haraszti Elvira

Hanna/Haim, Davidovics lánya - Kardffy Aisha

Georg - Horváth Dániel

Seriff - Cservenák Vilmos

Jonas - Keresztes Gábor

Louis - Gaál Attila Csaba

Nyemirovszkij - Máté P. Gábor

Slomó, Nyemirovszkij fia - Keller Márton

Zenei vezető - Kéménczy Antal

Díszlettervező - Rákay Tamás

Médiadesigner – Bori Tamás

Koreográfus - Király Béla

Jelmeztervező - Horváth Kata

Rendező - Kerényi Miklós Gábor

A produkció ősbemutatója 2022. július 15- 16-án a Siófoki Szabadtéri Színpadon lesz, augusztus 26- 27-én Fertőrákoson láthatják a nézők, és októberben érkezik a Veszprémi Petőfi Színház színpadára.