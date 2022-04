Bár néhány éve nyugdíjba vonult mint népművelő-művelődésszervező, kiállításmegnyitók, könyvbemutatók gyakori szereplője, sőt, színpadon amatőr színészként is láthatjuk Vitéz Vilmost, aki a fotózás szerelmese is. A költészet iránti rajongása sem ismeretlen számunkra. Tizenöt év után, az Időkerék című első kötetét követően, most második verseskönyvével jelentkezett Emlékháló címmel.

Élményanyag

– A népművelői pályám összetettségéből adódóan számos művészeti ággal kerültem kapcsolatba, amelyek hihetetlen élményanyaggal szolgáltak. A színjátszás hatvan éve az életem része, de számos zenei programot szerveztem, képzőművészeti kiállításokat rendeztem és nyitottam meg. Ezek ablakot nyitottak egy olyan világra, mely versekké formálódott – avat be a szerző.

Vitéz Vilmos, mint meséli, első verseit általános és középiskolás korában írta, akkoriban még a bohókás, vidám stílus jellemezte írásait. A népművelő–könyvtár szak három éve alatt került közelebb a művészetekhez, mely esztendők sokat adtak neki. Ma is szívesen emlékszik vissza az egykori diáktársakra, akikre felnézett és példaképként tekintett, és inspirálták őt a versfaragásra. A költészet mellett az újságírással is megpróbálkozott, a Kisalföld hasábjain is.

56 vers a kötetben

– Többnyire az íróasztalom fiókjában gyűltek a versek. Aztán később késztetést éreztem, hogy a közösségnek, barátaimnak is megmutassam azokat. Az Időkerék című kötetemben az élet szépségeit kívántam bemutatni, a közérthetőséget szem előtt tartva. Most, 16 évvel később, már melankolikusabb hangulatúak a verseim. Az Emlékhálóban a 2010 óta írt 56 versemet gyűjtöttem össze – részletezte Vitéz Vilmos.

Örömök, bánatok

Az élet törvényszerűségeibe beletörődő szerző lírai vallomása ez a kötet, aki örömeiről, bánatairól, veszteségeiről, kudarcairól is ír. Megjelenik a szerelem és a szeretet is.

– Háború, járvány szürkíti mindennapjainkat, tesz minket szorongóvá. Csodátlanná válik a világunk, eltűnnek az őszinte emberi gondolatok. A szeretet nyelvén írok, és remélem, soraim gyógyírként is szolgálnak – vélekedett a költő, aki az Emlékhálóval szeretett volna értéket, egy lenyomatot is hátrahagyni az utókornak.

Az új kötetet ma délután 5 órától mutatják be a Huszár Gál Városi Könyvtárban. A szerzővel Tuba László nyugalmazott könyvtárigazgató beszélget a verseskönyvről. A programra a belépés díjtalan.

