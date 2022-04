A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium orgonatermében találkoztunk a két fiatallal és felkészítő tanárukkal. A jókedv és a nevetés borítékolható volt, hiszen a két orgonista egy komoly nemzetközi versenyen van túl, első helyezésekkel. Albert Csaba kiskora óta zongorázik, emellett párhuzamosan ül le nap mint nap az orgona mellé is. Kiss Gergőt gyermekkorában nagyszülei vitték el a templomba, ott ismerkedett meg a hangszerrel. Csaba szerint könnyű kezelni a hangszert, és nagyon jól megtanítja az embernek, hogyan kell egyszerre több dologra figyelni és több mindent csinálni.

– Megfogott, és akkor voltam boldog, amikor szólt a hangja. Amikor felvittek a hangszer mellé, még jobban megtetszett. Aztán kipróbáltam, most pedig ott tartok, hogy előtte ülök és játszom rajta. Nem nehéz kezelni ezt az óriási hangszert. Emellett minden orgonának más-más hangja van. Nincs is annál szebb, amikor egy hangot én hozok létre, és megszólal – meséli Gergő.

Csaba szerint zenélni bármilyen hangszeren lehet, az orgona technikai velejárói azonban rengeteg izgalmat rejtenek. Ő az ifjúsági kategóriában indult a nemzetközi versenyen, míg Gergő a junior kategóriában bizonyíthatta tudását. Vadász Attila felkészítő tanár szerint nagy szükség van ezekre a versenyekre, és komoly munkát igényeltek az előkészületek is. A verseny műsorát rögzíteni kellett és online megküldeni a versenyzsűrinek.

– Az egyik anyag felvétele Szombathelyen készült, a Sarlós Boldogasszony-székesegyházban, a másik pedig itt, Győrben a Szent Imre-plébánia templomában. Az előadott művek különböző hangszereket igényeltek, ezért volt szükség erre. Nagyon örülök a fiúk sikerének, igazán megérdemelték – fogalmazott Vadász Attila felkészítő tanár.

Mindkét fiatal több művel készült a versenyre, az első és második fordulóban is játszottak Bach-művet, és helyet kaptak romantikus darabok is a repertoárban. Arra a kérdésre, hogy mitől lesz valaki igazán tehetséges, avagy „miből lesz a cserebogár”, Vadász Attila így válaszolt: – A tehetség csak egy dolog. Fontos a kitartás, a fókuszált munka, az alkalmazkodás, és nagyon sok szerencse is szükséges, ami nem magától érkezik, mert a szerencsét generálni kell. A tehetség csak az egyik összetevő a rangsorban.

– Vannak mélypontok az ember életében, amikor nem tud úgy koncentrálni, és nem jön ki a lépés. Ilyenkor mindig eszembe jut a bencésektől az „imádkozni és dolgozni” kifejezés. Nem szabad elkeseredni, amikor valami nem jól alakul. A munkát végezni kell, és mellette imádkozni. Mert a Jóisten segít bennünket – vallja Albert Csaba, akinek édesapja lelkész, így nem is olyan különös, hogy az az orgonát választotta egyik hangszeréül.

A két fiatalnak sűrű a naptárja, folyamatosan érkeznek az újabb versenyek és megmérettetések, többek között májusban ismételten egy nemzetközi vetélkedés vár rájuk Olaszországban. Baross Gábor, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium igazgatója szerint szép jövő előtt állnak a fiatalok és megtalálják saját útjukat a siker felé.

– A tehetségük velük született adottság. Mi itt, az iskolában segíteni tudjuk tanáraikkal a fejlődésüket. Szorgalmasak, céltudatosak, ezek a tulajdonságok eljuttatják őket oda, ahová el szeretnének jutni. Biztos vagyok benne, hogy Gergőből orgonista lesz, Csaba előtt pedig ott van egy válaszút, mert a zongorában is kiváló eredményeket mutathat fel – mondta el kérdésünkre az igazgató.

Csaba, mint mondja, nem akarja abbahagyni a zongorát sem, és akár az egyetemen is párhuzamosan játszana mindkét hangszeren. Gergőnél teljesen magától értetődő, hogy orgonista lesz. Nincs is más a szeme előtt. Vadász Attila felkészítő tanáruk pedig boldogan mesél nekünk még a két fiatalról, és hozzáteszi: az orgona sokszor sztereotípiaként van jelen a köztudatban, mivel általában templomokban találkozhatunk vele. Talán kevesen tudnak magáról a hangszerről, ami meglepően gazdag irodalommal rendelkezik. Az iskola folyamatosan várja azokat a fiatalokat, akik érdeklődnek e hangszerek iránt, legyen szó zongoráról vagy éppen orgonáról.