– Közösségünk táncosainak és az iskola munkatársainak aktív közreműködésével egy hatalmas munkába kezdtünk – indította a beszélgetést Csitei Gábor, a Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

– A hungarikumbizottság pályázati támogatásából kutatjuk fel és népszerűsítjük a kapuvári viseletet. A városnak gazdag a népművészeti kultúrája, azon belül is a viseletvilága. A múzeum a ’60–70-es években rengeteg viseletet gyűjtött, akkor még Faragó Sándor volt múzeum vezetője. Ezek egy részét kiállították, a másik részét raktárban őrzik. Az önkormányzat engedélyével ezeket a mesés ruhadarabokat öltötték a táncosaink magukra, amit megörökítettünk fotókon. A felvételeket közkinccsé tesszük majd. Ezek az öltözékek gyakorlatilag 50–60 éve érintetlenül hevertek a múzeum raktárában – mondta Csitei Gábor, aki a kapuvári viselet jellegzetességeit is megosztotta a Kisalfölddel.

– Tipikusan Kapuvárra jellemző a pillangós kobak és a tilámli kendő. A női felsőt majkónak hívják, ujjas, hátul keményített résszel. További jellegzetesség még a 16 ágban font hajfonat. Első körben a női viseleteket vettük górcső alá, legközelebb pedig a férfiak ruhatárát örökítjük meg. Készül majd egy honlap, és egy kiadvány kiadását is tervezzük a pályázat keretében. Köszönjük az önkormányzat és a kapuvári múzeum munkatársainak támogató együttműködését. További terveink is vannak, szeretnénk a viseleteket a város különböző pontjain kiállítani vitrinekben, például a közintézményekben lennének láthatóak – vetítette előre elképzeléseiket az igazgató, aki az elmúlt hetek történéseiről is beszámolt.

– A Szentes Varga szóló táncversenyen léptek fel Szanyban a táncosaink. A napokban Budapesten, a Művészetek Palotájában jártunk egy felemelő és csodálatos ünnepi előadáson. A Magyar Állami Népi Együttes és vendégei „Kivirágzott keresztfája” című bemutatóját tekintettük meg. A felnőttekkel és gyerekekkel a sportarénában voltunk országos táncháztalálkozón mint fellépők. Közben nagy erőkkel készülünk a tavaszi bemutatóra, minősítésen vesz részt az együttes. Május 13-án lesz ennek egy előzetes bemutatója Kapuváron, emberi életfordulókat, a női és férfisorsot dolgozzuk fel a születéstől a halálig három tájegység, a Rábaköz, Csallóköz és Vág–Garam tájegységek anyagaiból. Életképek, szerelmi és lakodalmi pillanatok, érzelmek lesznek középpontban, sok énekkel, tánccal – emelte ki a művészeti iskola vezetője, aki végül elmondta: – A Barsi-iskolában pedig készülünk a május végi évzáró bemutatóra, ahol minden gyerek megmutathatja a tanév során elsajátított tudását.