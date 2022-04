Az idén 80 éves Moldoványi Géza Mosonmagyaróváron sok civil szervezetnek volt és jelenleg is tagja. Aktív élete során sokat tett a helyi közösségért, és munkáját több kitüntetéssel is elismerték. Így 2004-ben Pro Urbe díjat vehetett át, mely a Lajta-parti város legnagyobb elismerése. A mostani március 15-i ünnep kapcsán a város múltjának, értékeinek őrzéséért, civil életének fellendítéséért, Flesch Károly hegedűművész munkásságának ápolásáért, a hegedűversenyek szervezésében végzett tevékenységéért Magyar Arany Érdemkeresztet érdemelt ki.

Vagy órás, vagy kertész

– Szombathelyen születtem, hároméves koromban kerültem Mosonmagyaróvárra. Az általános iskola elvégzése után gondolkodtam, hogy órás vagy kertész legyek. Végül kertésztechnikusi minősítést szereztem. Egy évig Győrben dolgoztam, majd amikor az újrónafői szanatóriumhoz kertészt ke- restek, jelentkeztem. Húsz évig vágtam, mentettem fákat, létesítettem üvegházat, ahol virágpalántákat neveltem, közben a mosonmagyaróvári kórház parkját is gondoztam.

– Közben egyre több közösségi programban is részt vett, kezdeményezett…

– A hetvenes évektől a rendszerváltásig a Hazafias Népfront városi bizottságának titkára lettem, főállásban. Honismereti munkát kezdtünk el, helyismereti füzeteket adtunk ki. Számos sportrendezvényt szerveztünk. A nagyjaink nevét viselő utcákban elkezdtünk emléktáblákat állítani.

Nemzetközi hegedűverseny született

– A Flesch-hegedűverseny létrejötténél is bábáskodott.

– A néhai Csiszár Péter írt tanulmányt a város neves szülöttéről, Flesch Károlyról, aki 1873-ban Mosonban született és 1944-ben Luzernben halt meg. A magyar zenei élet nem nagyon tartotta számon. Annak ellenére, hogy zenei munkássága a világ sok országára kiterjedt, élete végéig magyarnak, mosoninak vallotta magát. Hegedűjátékával bejárta a nagy koncerttermeket. Az utókor számára pedagógiai munkásságával vált világhírűvé. A szülőház falára dombormű került, felkutattuk családját és az is kiderült, hogy Londonban kétévenként nevét viselő nemzetközi hegedűversenyt rendeznek. Innen jött a gondolat, hogy Mosonmagyar- óváron is szervezzünk versenyt: aki megnyeri, juthasson ki a londoni megmérettetésre. 1985-ben rendeztük meg az első versenyt.

– Egy nemzetközi versenyhez pénz is kell. Hogyan tudták, tudják finanszírozni a költségeket?

– Adorján József, a városi tanács vb-titkára jelezte, hogy egy mosonmagyaróvári hölgy, Fejes Józsefné ingatlana értékét közcélra kívánja fordítani. 600.000 forint alaptőkével létrejött a Fejes Józsefné Zenei Alapítvány, melynek hosszú évekig kuratóriumi elnökeként tevékenykedtem, ezt a tisztséget Popielek Éva vette át tőlem. A pénz az akkori kamatokból, némi támogatásból biztosította a következő verseny megrendezését. Eleinte kétévente szerveztük meg a megmérettetést, most ötévente. Jövőre tervezzük a következőt, jelentős összegű költségvetésből, melynek fedezetét keressük.

Három város versengett a gyűjteményért

– Az ön nevéhez köthető többek között, hogy Mosonmagyaróvárra kerülhetett a Gyurkovich-gyűjtemény. Honnan jött az ötlet?

– A nyolcvanas évek elején a Magyar Nemzetben olvastam egy interjút dr. Gyurkovich Tibor főorvossal, aki 160 festményből álló gyűjteményét egy vidéki városnak ajánlotta volna. Dömötör Tibor újságíróval fogalmaztunk egy levelet, miszerint Mosonmagyaróvár szívesen fogadná a kollekciót. Elmentünk, megnéztük a festményeket a józsefvárosi kétszobás lakásban, és szemünk, szájunk elállt. A belgyógyász főorvos több évtizedes gyűjtőmunkájának eredményeként egy páratlan gyűjtemény állt össze, melynek gerincét a XIX. századi festmények alkotják. Ezek átfogó képet nyújtanak a biedermeiertől az akadémizmuson át a századvégen jelentkező megújulási törekvésekig. Impozáns az alkotók névsora is, amely ugyanúgy magába foglalja a legnagyobb egyéniségeket Barabás Miklóstól Munkácsy Mihályon keresztül Mednyánszky Lászlóig. A festményeket Gyurkovichné Mika Irén porcelángyűjteménye is kiegészíti. Mint kiderült, három város is jelentkezett, Balassagyarmat és Sopron is Mosonmagyaróvár mellett. Nagy megtiszteltetés, hogy végül a Lajta-parti városé lehetett a kollekció, ebben minden bizonnyal közrejátszott az is, hogy magam is fontosnak tartottam a kapcsolattartást a családdal, a születés- és névnapokon köszöntöttem a házaspárt. Elsőként egy 15–20 festményből álló válogatást mutattunk be itthon. A felújított Cselley-ház fogadta be a kollekciót. Az adományozó feltétele az volt, hogy a gyűjtemény egyben maradjon, ne értékesítsék annak darabjait, illetve Zebegényben egy faházat építsen a város a családnak.

Bauer Rudolf emlékezete

– Még egy komoly hobbija ismert számomra, a bélyeggyűjtés.

– Régóta gyűjtök bélyegeket. A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Mosonmagyaróvári Szervezetének elnökségét is vállaltam. Két alkalommal is szerveztünk bélyegkiállítást, az utóbbi nemzetközi volt. Az egykori gazdászolimpikon, Bauer Rudolf családját megkerestem, születésének évfordulójára hirdettük meg a kiállítást. A fiát is sikerült elhívnunk az eseményre, aki az édesapja ötkarikás játékokon, Párizsban elnyert oklevelét, ezüstserlegét is elhozta. A moszkvai olimpia előtt egy remek bélyeggyűjtő csapat jött össze, több nemzet képviselője mutatta be az olimpiai és sportbélyegeit.

– Mit jelentett, jelent önnek a közösségért tenni?

– Sokat jelent. Egyszer valaki azt kérdezte tőlem: „Tudod, hogy hívnak a városban? Hazafias Gézának.” Én erre büszke vagyok! – zárta gondolatait Moldoványi Géza, aki évekig a Kisalföld munkáját is segítette fotográfusként. Legendák élnek a digitális fotózás előtti időszakból, amikor a fotós képeit gyorsan kellett előhívatni, és Mosonmagyar- óvárról Győrbe, a szerkesztőségbe eljuttatni vonattal. Az egykori külsős fotós munkatársunknak további jó egészséget kívánunk a kerek évfordulón!

Névjegy. Moldoványi Géza 1942-ben született, korábban kertésztechnikus, majd fotográfus, több civil szervezet tagja, a Mosonmagyaróvári Széchenyi Polgári Kör elnöke. 2004-ben Pro Urbe díjjal, 2022-ben Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki.

Flesch Károly Nemzetközi Hegedűverseny. Az első versenyt 1985 júniusában rendezték meg. Még 1989-ben vetődött fel, hogy lehetővé kellene tenni a szomszédos országok fiatal hegedűseinek részvételét a megmérettetésen. A felvetést tett követte és a negyedik verseny kiírása már eljutott Ausztriába, Romániába, Ukrajnába, Jugoszláviába és Szlovákiába. A zsűri is nemzetközi lett. A következő hegedűversenyt jövőre szervezik meg.

Gyurkovich-gyűjtemény. A dr. Gyurkovich Tibor főorvos több évtizedes gyűjtőmunkájának eredményeként összeállt és Mosonmagyaróvár városára hagyományozott kollekció az utóbbi két évszázad magyar festészetéből nyújt páratlan válogatást. Barabás Miklós, Borsos József, Székely Bertalan, Zichy Mihály, Munkácsy Mihály, Lotz Károly, Szinyei Merse Pál, Ferenczy Károly, Mednyánszky László alkotásai mellett tisztes kismesterek munkái is megcso­dálhatóak a Cselley-házban. A festményeket Gyurkovichné Mika Irén porcelángyűjteménye egészíti ki, amely a XVIII–XX. század ­európai manufaktúráinak terméséből válogat.