A rendező elárulta, édes­apaként személyesen is közel áll hozzá a mű, ami a szülővé válás folyamatát és csodáját mutatja be.

– Ez egy nagyon nehezen énekelhető mű, az alapelv viszont az volt, hogy bár rock­operáról van szó, az operai hangminőségből nem engedünk. Szerencsére nagyszerű szereposztásban láthatja majd a közönség a darabot. A főszereplők mellett a kórus, a zenekar, a Szegedi Kortárs Balett és a kisebb szerepeket játszó színészek csapatmunkája kellett ahhoz, hogy az előadás megérjen a bemutatóra.

György-Rózsa Sándor immáron harmadik ízben bújik Jézus szerepébe ezen mű keretein belül.

– Szövegében és üzenetében változatlan, mégis a mai kornak megfelelően kerül színpadra ez a klasszikus mű. A jelmezekben és a díszlet bizonyos elemeiben modern, ugyanakkor vannak benne archaikus elemek is. Ezzel a fiatalsághoz is megpróbálunk szólni – mondta el a színész. – Már több különböző történetben volt szerencsém eljátszani Jézust, köztük itt Győrben is, szintén a Mária evangéliuma keretein belül. Ez egy megunhatatlan és csodálatos mű, zeneileg az egyik, ha nem a legszebb rock­operánk.

György-Rózsa Sándort arról is kérdeztük, számára melyik a legkedvesebb, legmeghatározóbb jelenet a darabban.

– Nagyon nehéz választani. A teljesség igénye nélkül, s ha csak a saját jeleneteimet nézem, talán a Máriával közös duettünket emelném ki, de János és Jézus duettje is nagyon közel áll a szívemhez.

Az előadást május 3-án Ka­posváron, június 6-án, pünkösdhétfőn pedig a Margitszigeten is bemutatják, majd további nyári helyszíneken és kőszínházakban is látható lesz.