A Hegykői Csipkeház a legszebb vallomás egy anyának, aki minden örömét és bánatát belehímezte gyönyörű alkotásaiba. Szigehty Istvánné, született Anda Erzsébet emlékére lánya hozta létre a Hegykői Csipkeházat és benne az állandó kiállítást. Közel 250 eredeti höveji csipke van a gyönyörűen rendben tartott épületben, egytől egyig Bözsi néni munkái.

Az 1929-ben született és 2021-ben elhunyt Szigehty Istvánné egész életét végigkísérte a höveji csipke. Már egészen kicsi gyermekkorában is a hímzéssel segített családjának, hosszú és dolgos életének évtizedei alatt pedig hol örömét, hol bánatát dolgozta a hófehér anyagba. A hímzést olyan magas szinten művelte és olyan ízléssel, hogy joggal kapta meg a Kis Bori-díjat, a Népi Iparművész és a Népűvészet Mestere címeket.

A Hegyői Csipkeházat lánya, Cseh Zoltánné hozta létre. A közel 150 éves épület maga is különlegesség, ritkaságnak számító kemencéivel és tisztaszobáival. A látogatók időutazást tehetnek a házban, felidézhetik gyermekkori élményeiket, a fiatalok pedig könnyen elképzelhetik, milyen lehetett nagyszüleik, őseik élete. A legnagyobb teremben A bölcsőtől a szemfedélig című kiállítás mutatja be Bözsi néni munkáinak egy részét, hiszen csipkéi a világ számos országában szereztek és szereznek ma is örömet.

Idén újdonsággal is várja látogatóit a Csipkeház: a kiállítótérként bejárható ház mögött pajta nyílt a vidék régi mezőgazdasági eszközeivel, körülötte pedig illatos, virágos fűszer- és gyógynövénykert várja a látogatókat.