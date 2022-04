Jekli Zoltán a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2005-ben végzett táncművészként, ezután csatlakozott a Győri Balett társulatához. Ugyan több külföldi együttes próbatáncára is jelentkezett, végül Kiss János, a Győri Balett akkori igazgatója meglátta benne a tehetséget és azonnal szerződést ajánlott a fiatal balett-táncosnak.



– Örömmel elfogadtam a lehetőséget. Szimpatikus volt a társulat és a város is, rögtön megszerettem az új életet. Tizenhét éve vagyok az együttes tagja, lassan annyi éve élek Győrben, mint amennyit Pesten töltöttem. Már győrinek tartom magam, de nem akarok elszakadni a fővárostól, hiszen a családom még mindig Budapesten él – mondta el lapunknak Jekli Zoltán.

Az első és legmeghatározóbb balettelőadás a Diótörő volt számára.

– Első vagy második évfolyamos koromban szerettem bele a táncba, amikor még gyerekként felléphettünk a Magyar Állami Operaházban. Végzős koromig játszhattam szinte minden előadásban, a legmeghatározóbb talán, mint mindenkinek, a Diótörő volt. Ott dőlt el bennem, hogy ez az én utam. Nem volt könnyű, fizikálisan és mentálisan is meg kellett felelni az elvárásoknak, de mindig igyekeztem a legjobbat kihozni magamból. Most már tisztában vagyok a korlátaimmal, de ez sokáig nem így volt. Az ember nehezen tudja elfogadni, hogy van egy határ, főleg, ha krónikus sérülései vannak. De ha mindig azon gondolkodnánk, mit nem tudunk, akkor nem is lehetne megváltani a világot a színpadon – fogalmazott.

2009-ben elvégezte a táncpedagógusi szakot, 2012 óta pedig a Győri Balett magántáncosa. Megtisztelőnek érzi, hogy bővítették repertoárját Robert North, Gustavo Ramirez Sansano, Cayetano Soto, ifj. Harangozó Gyula, Eno Peci és legfőképpen Velekei László.



– Szerencse és lehetőség is kell a szakmában, anélkül hiába jó táncos valaki. Ugyanakkor partner nélkül sem működik az előadás a színpadon. Itt büszkén említem meg Gyurmánczi Diánát és Matuza Adriennt, akikkel több meghatározó szerepet is eltáncolhattam – tette hozzá.

A győri társulattal számos előadással megfordultak a világ minden részén.

– Az első előadás, amiben táncolhattam, mint a Győri Balett tagja, az a Purim – avagy a Sorsvetés című táncjáték volt. Az utóbbi időben a Skarlát betű és az Anna Karenina volt a kedvencem, mind a kettő nagy feladat volt. Jelentős számomra a Zorba, turnékon – Izraelben és Németországban – rengeteget táncoltam. Számos emlékezetes élményem volt, imádtam a Forgószél című előadásunkat, illetve a Romance-t, amit a mai napig játszunk, de említhetném még a Szentivánéji álmot is. Bejártuk az egész világot, sok gyönyörű helyen jártunk, Olaszországot mindmáig nagyon szeretem, de Izrael is fantasztikus volt. Nemrég értünk haza Dubajból, de jártunk már New York-ban is, ami szintén elképesztő. Estig lehetne sorolni – fejtette ki Jekli Zoltán, aki személyesen is ismeri az ifjabbik Harangozó Gyulát.



– Gyermekkoromban sokat láttam, mindig egy ikon volt számomra. Sikerült vele együtt dolgoznom a Zorba című előadáson, nagyon megtisztelő. Szinte még fel sem fogtam, hogy milyen hatalmas elismerést kaptam, most is épp készülünk a Ne bánts!-ra, ami nagyon motivál. Várom, hogy Erdélybe utazzunk, majd következik a táncfesztivál. Az alkotás terén a képalkotásban teljesedem ki. Néhány munkámat már láthatták a Győri Balett oldalán, hiszen a videók nagy részében és az új arculatban is közreműködtem – árulta el a kitüntetett táncos.





Elismerések:

2015: Kardirex-díj,

2017: Audi Hungaria a Minőségi Táncművészetért Díj,

2018: Az évad legjobb férfi táncművésze,

2022: Harangozó-díj.



