A Bartók Tavaszhoz egy-egy előadás erejéig Pécs és Szeged városa is csatlakozik. A programsorozat Miskolcon a Magyar Nemzeti Táncegyüttes A hűtlen feleség című előadásával kezdődik csütörtökön, másnap a Győri Balett Lajkó Félix zenéjére született GisL című koreográfiája, április 28-án a Pécsi Balett Vasarely-etűdök című előadása vendégszerepel a Miskolci Nemzeti Színház színpadán - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

A Művészetek Háza ad otthont a világhírű zenész-komikus páros, Alekszej Igudesman és Jo Hjung Ki Play it Again című estjének, valamint Maxim Vengerov hegedűművész és a Pannon Filharmonikusok hangversenyének. A Ritmo Piknik a Szinva Teraszon és az Erzsébet téren várja világzenei és népzenei koncertekkel, interaktív zenei foglalkozásokkal és gyerekprogramokkal a fesztiválozókat. Győrben a Győri Balett GisL előadásával április 25-én kezdődik a Bartók Tavasz, különleges produkcióval érkezik a Szegedi Kortárs Balett, a Pécsi Balett és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes is.

Az amerikai Bandaloop társulat, amely táncolt már várfalakon, felhőkarcolók üvegfelületein vagy épp meredek sziklákon, április 29-én és 30-án a győri épületeket hódítja meg. Az Olimpiai Sportparkban áll színpadra Arturo Sandoval tízszeres Grammy-díjas kubai dzsessztrombitás, ugyanitt ad koncertet Szergej Krilov hegedűművész, valamint Ramón Vargas mexikói tenor, aki a Győri Filharmonikus Zenekar kíséretében Puccini, Verdi és Rossini áriákat ad elő. Április 29-én és 30-án a Ritmo Pikniknek adnak otthont a város közterei.

Debrecenben április 27-én a muzsikus-komikus duó előadásával kezdődik a programsorozat a Kölcsey Központban. Fellép továbbá Szergej Krilov és a Kodály Filharmonikusok Debrecen, Arturo Sandoval és Ramón Vargas, a Nagyerdei Víztoronyban Ohnody, Gyeva, Saya Noé és Drimba Cristina. A Modem külső homlokzatán, köteleken függesztve a Bandaloop perdül táncra.

"A Bartók Tavasz fontos küldetése, hogy szerte az országban felejthetetlen kulturális élményekkel gazdagítsa a közönséget: a fesztivál keretében olyan programok várják a művészet szerelmeseit és a kikapcsolódni vágyókat Magyarország meghatározó nagyvárosaiban, amelyek a helyi közösségek számára is sokat jelentenek, de az ország számtalan pontjáról, sőt határainkon túlról is az adott városba vonzzák a látogatókat, így támogatva a kulturális turizmus erősödését" - idézi a közlemény Káel Csabát, a Müpa vezérigazgatóját, a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek alapítóját.

Kiemelte, hogy hatalmas sikerrel zajlott az eseménysorozat első, budapesti szakasza, álló ováció ünnepelte a bemutatókat, a fesztiválon megvalósult Budapest Ritmo világzenei eseménysorozat rekordlátogatottsággal zárt, a teltházas előadások online közvetítéseit rengetegen követték a képernyők előtt a világ minden pontjáról, További részletek és információk a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek országos eseményeiről a www.bartoktavasz.hu weboldalon találhatók.