Bogányi Gergely zeneszerzőként is alkot az utóbbi időben, az április 7-i, azaz a mai győri koncerten csendül fel először Concerto Intenso címet viselő fagottversenye, amelynek megírását fivére, Bogányi Bence fagottművész inspirálta. – Minden koncert különleges, amikor egy világpremier hangzik el benne – mondta lapunknak a próbák után Bogányi Tibor karmester. – Ez a koncert már 2020-ban be volt tervezve a Richter Terem műsorába egy Weber- fagottversennyel, de közben el- készült Gergely fagottversenye is. Nagy öröm volt számunkra, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar nyitott volt a műsorváltoztatásra. Ezért is volt kézenfekvő, hogy Győrbe kerül az ősbemutató. – Kézenfekvő volt az is, hogy Bence fog fagotton játszani? – Ezt eleve így terveztük – vette át a szót a zeneszerző Bogányi Gergely.

– Bence volt az egyik inspirációja az egész versenyműnek, az ő virtuóz és briliáns fagottjátéka. Nagyon ritka, hogy egy fagottjátékos ilyen szólisztikus is tud lenni, így neki dedikáltam a fagottversenyt. – Fordítva ez hogy működik? Mekkora teher vagy áldás Gergely művét játszani, amit Tibor dirigál? – Hatalmas teher – nevet fel a virtuóz fagottművész, Bogányi Bence. – Egy versenymű, ami egyben szimfonikus költemény is. – Ez egy óriási szimfónia fagottszólóval, nem pedig fagottverseny zenekari kísérettel – egészíti ki testvérét a zeneszerző. – Fagottos szempontból terjedelmes alkotásról van szó. Általában tíz-tizenöt percesek szoktak lenni a versenyművek, a Concerto Intenso harminchárom perc – veszi vissza a szót Bence. – Összetett mű, amelyben nekem mint hangszeresnek újfajta árnyalatok és dimenziók nyílnak meg. – A Bogányi dinasztia tagjai nem most zenélnek először együtt, van egy fuvolista művész nővérük is, Bernadett, sőt a szülők is zenészek.

A Concerto Intensót bemutató Győri Filharmonikus Zenekart Bogányi Tibor vezényli, fagotton közreműködik Bogányi Bence. Fotó: Győri Filharmonikus Zenekar

Vácról viszonylag fiatalon Finnországba kerültek, majd négyen négy különböző országban éltek és dolgoztak. Mostanság is nagy a fizikai távolság önök között? Nem könnyíthette meg a közös munkát. – Ez valóban így volt, de néhány éve mindannyian hazaköltöztünk Magyarországra – mondja Gergely. – Bernadett és Tibor egy-két éven belül jöttek haza, Bence pedig ősszel. – Gondolom, ez mindenki számára nagy öröm. – Mi ezt nem igazán így gondoljuk – nevetnek fel szinte egyszerre Gergely velős megjegyzésére. – Nekem az volt az érdekes a próba alatt, hogy igazából hárman egy dolgot képzeltünk és játszottunk el, de három szemszögből. A karmester máshogy látja, a szólista máshogy látja, és én mint zeneszerző is más hangsúllyal látom ugyanazt. Ez természetesen finomhangolást igényel. Nagyon izgalmas és szép dolgok ezek, amiket össze kell csiszolni.

– De hiába a három különböző látásmód, nem kompromisszumot szeretnénk kötni, hanem olyan eredményt elérni, ahol mindenkinek érvényesül az igaza – teszi hozzá Bence. – Először is a zeneszerzőnek – csattan fel Gergely. – De a szólistánál nincs lényegesebb elem – folytatja gondolatmenetét Bence. – Szerintem meg a karmester a legfontosabb – vág közbe Tibor. – Mondhatnak, amit akarnak, a végén úgyis az van, amit a karmester int. – Én meg akkor fújok, amikor a legjobbnak látom, szóval kalimpálhatnak mellettem bármit – fokozza Bence a családi csipkelődést. – Na, ezért van az, hogy általában az első tétel után kimegyek a teremből – vet véget a zeneszerző a vidám hangulatú családi perpatvarnak. – Olyan felemelő érzés hallgatni önöket, mintha a vasárnapi ebédnél ülnék Bogányiék hatalmas asztalánál.

– Pontosan ilyen. Az egyik a levesért nyúl, a másik a húsért, de a desszerten összeverekednek – summázza Gergely. A komoly zenészekből feltörő, gyermekkori élményekkel át- itatott, viccelődő civódás között egyre jobban érezni a közelgő ünnepélyességet. Ahogy mesélték, kiderült, hogy gyermekként is külön utakon jártak, s akkor is kuriózumnak számított, ha együtt zenélhettek. Most mi is részesei lehetünk a Bogányi családi ünnepnek, akár háromszor is. A három Bogányi ma este Győrben debütál a Richter Teremben, holnap Sopronban a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban viszik színpadra a műsort, szombaton pedig Mosonmagyaróváron hallhatjuk őket a Flesch Károly Kulturális Központban.