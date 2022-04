– Minden évben lehet jelentkezni a Magyar Kézműves Remek díjra, 2021-ben két munkámat küldtem be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályázatára. A vámosszabadi katolikus templom üvegablakai­nak rekonstrukciójáért Remekek Remeke díjat kaptam, a Kömpöcre készített keresztútért pedig Magyar Kézműves Remek díjat – számolt be az örömteli eseményről Balogh Eszter.

A vámosszabadi templom szentélyének ablakai az 1940-es években készültek, és mostanra nagyon rossz állapotba kerültek. Az ólom elgyengült, emiatt az ablaktáblák kihasasodtak, az üveg szennyezett volt és több helyen kihullott az ólomkeretből. A restaurálást hagyományos ólomüvegezési és üvegfestési technikával végezte el Eszter. A zsűri szerint az ablakok és az üvegképek rekonstrukciójában a szakmai tudás, a jó ízlés és a kiváló mesteri, művészi kivitelezés egyesült. A Bács-Kiskun megyei Kömpöcre készített 14 stációkép tradicionális üvegfestéssel készült, a katolikus templom falai mentén elhelyezve.

A 2021-es díjátadó a pandémia miatt elmaradt, azt most kedden tartották meg a kamara budapesti központjában. Az esemény meglepetést is tartogatott. Mivel Eszter már ötödször kapta meg a Magyar Kézműves Remek díjat, elnöki aranyéremben részesítették, elismerve magas színvonalú kézműipari munkáját. Az első három esetben kabinetképeivel nyerte el a zsűri tetszését, negyedjére a soproni Szent Mihály-templom ólomüveg ablakainak restaurálásával, 2021-ben pedig a már említett két pályamunkával.

– Azért fontos ez a pályázat, mert fókuszba helyezi a kézművességet, és lehetőséget ad a kihalófélben lévő mesterségek képviselőinek is a bemutatkozásra. Örömmel utaztam a díjátadóra, mert ezek mindig nagyon jó rendezvények. Az ország minden megyéjéből ott vannak a különböző szakmák legkiválóbb művelői, akikkel lehetőség nyílik tapasztalatcserére és kapcsolatteremtésre. Most is kihasználtam az alkalmat, és összebarátkoztam egy budaörsi csipkeverő hölggyel, amiből érdekes eredmény születhet. Nekem tetszett a légies könnyedségű pályaműve és ő is felfigyelt a munkáimra. Elhatároztuk, hogy összedolgozunk, és koprodukcióban ékszereket készítünk, ő drótból ver hozzá csipkét, én pedig beolvasztom közé az üveget. Annyira elkapott a hév, hogy már meg is rendeltem hozzá az anyagot, mert akármilyen dróttal azért nem lehet dolgozni – újságolta terveit az energikus, örökké nyüzsgő soproni kézműves.