– Gyermekként, óvodás koromban gyakran öltöttem magamra János vitéz jelmezét. Majd iskolásként, amikor édesapám a vízműnél dolgozott, az ott szervezett napközis táborban kisebb színdarabokat adtunk elő. Már akkor is sokat énekeltem és imádtam szerepelni – kezdte felidézni emlékeit Illemszky Lajos, a Győri Nemzeti Színház nyugdíjba vonult kórustagja.



Örökvidám nótakirály



Az örök vidám, másokat gyakran megnevettető Illemszky Lajost először nem vették fel a középiskolába, később kereskedelmi szakirányon tanult tovább. Külföldről hazatérve a balatonfüredi Hotel Marinában londinerként dolgozott. – Ott találkoztam többek közt Máté Péterrel, akivel alkalmanként vodkázni is kellett. Jókat koccintgattunk – árulta el a kalandos életű énekes. – Akkoriban táncolt ott Medveczky Ilona és Törőcsik Mari is gyakran megfordult a hotelben. Bujtor Istvánnal is többször találkoztam.



Rá egy évre be kellett vonulnia a Magyar Néphadseregbe, majd a két év katonai szolgálat után tizedesként szerelt le. A hadseregben is az ő hangjára indult a nótázás, szinte már-már követelték tőle a híres katonadalokat.



Élete kész történelem



– A katonaság után a Valastyán Mihály által vezetett Liszt Ferenc kórusban tűntem fel. Ekkor éreztem először, hogy az énekléssel szeretnék komolyabban is foglalkozni, de a főállásomat sem hanyagolhattam – mondta a szép tenorhangú Illemszky Lajos. – 1978-ban az opera tagozat létrehozásának terve vonzott a Győri Nemzeti Színházba. Később Bor József igazgatása alatt az operettel együtt teljesedtem ki. Jól emlékszem az első előadásomra is, a Boccaccio című produkcióban kezdtem, de közben kisegítettem a János vitézben is. Folyamatosan mentek az előadások, operák, operettek, prózák, musicalek. Rengeteg erőt és boldogságot adott az életemben ez az időszak. Nyáron alig győztem bepótolni azt az időt a gyerekeimmel, amit év közben nélkülük töltöttem. 1989-ben befejeztem a kereskedelmi tevékenységemet, és főállású énekkari tagként dolgoztam. Közben egyik barátom kérésére kijártam a bécsi Jeunesse kórusba is énekelni.



Mégis a legkedvesebb darabok egyike számára a Légy jó mindhalálig volt, melyben mindkét fiával, Alajossal és Benedekkel állhatott egy színpadon. – Ebben a darabban volt a kedvenc tapsrendem is. A kisebbik fiammal a nyakamban, másik fiam kezét fogva hajoltam meg a színpadon. De hatalmas élmény volt, amikor Mexikóban játszhattuk a Csárdáskirálynőt. A Rigolettóban háromszor énekelhettem, de talán mégis Puccini Turandot-ja tette rám a legmélyebb hatást. A My Fair Ladyben partnere voltam Vass Gábornak, emlékezetes volt a La Mancha lovagjában hat magas A-t és három magas C-t énekelni – sorolta pályája kiemelkedő pillanatait.

Illemszky Lajos 43 év után letette a lantot és búcsút intett a Győri Nemzeti Színháznak. Balogh Eszter kari igazgató még visszavárja.





Visszatér az Elisabethben



– Hálás vagyok és köszönöm minden igazgatónak, rendezőnek, karigazgatónak, énekmesternek és kollégának azt a segítő munkát, jó hozzáállás és szeretetet, amit a 43 év alatt kaptam tőlük. És mindazok munkáját, akik hozzásegítettek ehhez a szép életúthoz. Az éneklést nem hagyom abba, több felkérést is kaptam már különböző kórusokban. Balogh Eszter győri színházi kari igazgató is kérte, ha tehetem és szeretném, visszahívna néhány operába és operettbe. Ugyan a színpadtól és társulattól már elbúcsúztam, de két alkalommal még az Elisabethben láthat a közönség.