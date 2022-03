Kedden a tanulók a győri városi ünnepség után végre ismét felvonulhatnak a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezredének díszalegységével a város utcáin. Egyenes derékkal, fejet büszkén tartva, acélos tekintettel mutatja meg magát a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz. A Kisalföldi ASZC Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium az egyetlen az országban, ahol lovas katonai hagyományőrző kiképzést is kapnak a lovas diákok.

„Süvegemen nemzetiszín rózsa,

Ajakamon édes babám csókja;

Ne félj, babám, nem megyek világra:

Nemzetemnek vagyok katonája.”

Arany János: Nemzetőr-dal 1848. április





Az iskola ad otthont



A díszszakasz 1999-ben alakult, minden évben számos eseményen és rendezvényen vesznek részt. Egyenruhájuk az 1848–49-es győri lovas nemzetőrök viseletét jeleníti meg. Fekete, magas kérgű bőrcsizma sarkantyúval, szürke nadrág salavárival, ami védte a csizmát a ló izzadtságától, hiszen akár napi 8–10 órát is ülhettek a lovon. Felül fél combig érő, búzavirágkék atilla somfa gombokkal, fekete teveszőr zsinórozással. Csákójuk, mint a huszároknak, azzal a különbséggel, hogy az ellenző felett a felállító vármegye neve egy fémlemezen olvasható. Zászlójuk az eredeti dupla selyem hadi lobogó másolata.





Helyi értéket idéznek



– Magyarnak lenni jó. Büszke vagyok rá, hogy annak születtem. A magyar hagyományokat, a népművészetet, gasztronómiát, néptáncot és zenét rajtunk kívül a világon senki sehol nem fogja őrizni, bemutatni. A magyar katona a világ egyik legvitézebb harcosa volt, mert ha nem így lenne, már régen csak emlék lennénk a történelemben, mint a hunok, avarok, besenyők és a többiek. Nagyon köszönöm a jó Istennek és a szerencsének, hogy én, a családom, a tanítványaim és sok bajtársam őrizhetjük és talán hitelesen bemutathatjuk a múltunk egy dicső szeletét, ahol részt vettek a győri lovas nemzetőrök is. Győrben a történelem során többfajta huszár szolgált, de 1848–49-es lovas nemzetőrség nem sok helyen volt. Pozsonyban, Budán, Vácon és itt, Győrben, ahol gróf Zichy Ottó szervezte meg. Az ő hagyományait szerettük volna újraéleszteni, hiszen lokálpatrióta vagyok – mondta a díszszakasz vezetője, Vígh Attila, az iskola lovasoktatója, aki azt is elmondta, hogy a nemzetőrség irreguláris fegyvernem volt, ahol nem kiképzett katonák voltak. Mindenki a saját lovával vonult be, maga szerelte fel magát a saját költségén. Az egyenruhája sem volt mindenkinek teljesen egyforma, mert mindenki maga készíttette.



Nagy a készülődés



– A március 15-i díszszemlére úgy készülünk, mint a vőlegény a lakodalmára, mert nekünk a legnagyobb ünnepünk. Velem lesznek a lányaim, akik alapító tagok és itt nőttek fel, valamint a tanítványaim. A nagy nap előtt két héttel már pataszabályozás, patkolás van, jártatjuk, mozgatjuk a lovakat, mossuk, nyírjuk a farkukat. Rendbe tesszük a nyergeket, kantárokat, egyenruhákat. Az utolsó előtti napon kondicionáló edzéseket végzünk, az ünnep reggelén pedig reggel hat órakor már mindenki talpon van és készülünk a díszszemlére – avatott be az előkészületekbe Vígh Attila, aki azt is elmondta, hogy nagy öröm felvonulni a városon, mert a nézők nagyon örülnek nekik. Érzik az emberek szeretetét, tiszteletét a magyar lovas katonák iránt.



Van utánpótlás



Az egyesület állománya a tiszteletbeli tagokkal együtt harmincnyolc fő. Az elmúlt évtizedekben negyvenketten öltöttek nemzetőr-egyenruhát. Az iskola lovastanulói nem automatikusan lesznek az egyesület tagjai, oda megtiszteltetés bekerülni.



– Egészen más érzés, amikor az ember ilyen egyenruhában lóra ül. Így vagyok igazán lovasember. Nagyon mutatós nemcsak a mi egyenruhánk, hanem a lovak felszerelése is, a nagykantár, a piros sabrak. A szakaszhoz tartozni is nagyon jó érzés – árulta el Gelencsér Boldizsár, az iskola végzős diákja.



– Megváltozik az ember szellemileg, lelkileg, amikor felöltjük az egyenruhát. Örömmel viseljük és mutatjuk meg. Tartást ad az embernek, hogy felidézhetjük a magyar múlt egy korszakát. Én már tizenöt éve vagyok a csapat tagja. Itt végeztem az iskolában és többféle képzés után lovasszak- oktatóként dolgozok. Nagyon megtisztelő, hogy lóháton vonulhatok fel a győriek előtt – mondta kissé megrendülten Szabó Ádám, hiszen ezt az érzést nagyon nehéz szavakba önteni.



– Az óvodákban, iskolákban is bemutatjuk az egyenruhánkat, a fegyverünket, az adott történelmi korszakot. Volt olyan diákunk, aki azt mondta, hogy az óvodában látott bennünket először. Megtetszett neki a huszárság és azért választotta az iskolánkat, hogy lovas lehessen, aztán felvehesse ezt az öltözetet – osztotta meg velünk tapasztalatait Ádám.