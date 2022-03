A kiállítás aktualitását az adja, hogy a díszkódexsorozatnak a fennmaradt, két fél óriáskötetét Zalka János püspök megrendelésére éppen százötven éve kötötték egybe Győrött. A díszkódex jelentőségét az is jól mutatja, hogy a bécsi világkiállításon és a Budapesti Millenniumi Kiállításon is kiemelt műtárgyként mutatták be.

A XV. század utolsó harmadában, valószínűleg Csehországban készült óriási méretű könyveket a váradi székesegyházban használták a szentmise liturgiájához.