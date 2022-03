SopronÚtmutató a győzelemhez címmel hirdetett ötrészes elő- adás-sorozatot a különböző korok katonai stratégiáiról a Soproni TIT. Az eseményeken dr. Brummer Krisztián jogász, politológus értekezett már a lovagkor csatáiról, Napóleon zseniális katonai taktikájáról is. Nemzeti ünnepünk kapcsán az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjáratról beszélgettünk vele.



– Erre az időszakra tehető az önálló magyar haderő, a honvédelem megszületése. Nekik a korszak egyik legerősebb katonai hatalmával, a császári és királyi hadsereggel kellett szembenézniük, és ezt kitűnően oldották meg. A szabadságharc csúcspontja a tavaszi hadjárat volt, ekkor a honvédsereg ellentámadásba átmenve csaknem az ország egész területét felszabadította, a császári-királyi csapatokat hazánk határára űzte vissza - foglalja össze az eseményeket Brummer Krisztián.



Jó terv, ügyes végrehajtás



Maga a hadjárat április elején kezdődik, a Tisza vonala mögött koncentrálódnak a magyar erők, és innen indítják meg a támadást Gödöllő irányába. A haditervet a fiatal Klapka György tábornok dolgozza ki, a magyar fősereg parancsnoka a szintén fiatal, harmincas évei elején járó Görgei Artúr tábornok, a magyar hadtörténelem egyik kiemelkedő alakja. Az ellenfél csapatait a tapasztalt Alfred zu Windisch-Grätz tábornok vezeti. A Klapka által kidolgozott haditervet Görgei nagyon ügyesen hajtja végre, és több nagy csatában, közöttük a legfontosabb isaszegi ütközetben megveri az osztrák hadsereget. A hadjárat csúcspontja május 21., Buda felszabadítása. Ezzel nemcsak egy fontos hadászati pont, hanem az ország politikai és közlekedési központja is felszabadításra került.



Siker Budánál, kudarc Bécsnél



– Az irodalmi élmények is hatnak a történelemre, az emlékezet részévé válnak. Ennek az egyik eleme Buda ostroma, A kőszívű ember fiaiban láthatjuk ezt megírva Jókai Mór tollából, aki ezt át is élvén az időszak hiteles tanúja. Az író azt a véleményt rögzíti, hogy hibát követ el a magyar honvédsereg Buda ostromával, a teljes sereget inkább Bécs ellen kellett volna összpontosítani. Később a katonai történetírás igazolta, hogy Görgei Kossuth támogatásával jó döntést hozott. Buda, mint az ország stratégiai pontjának visszavétele, remek elhatározás volt – elemezte az előadó. A nyári hadjárat Bécset célozta meg. Sajnos itt már több csatában vereséget szenved a honvédsereg. Bécshez közel a császári és királyi haderő erősítést kapott, közelebb jutott az utánpótlási vonalaihoz, megerősödött egy új parancsnokkal Haynau személyében és az orosz segédhadak is megjelentek. Így döntő fölénybe kerültek, 1849 nyarán egy védekező hadjárat lett az utolsó felvonása a szabadságharc katonai történetének.



A csata súlyos pillanatai



– Minden csata minden pillanatának megvan a maga hőse. Görgei tábornok személyes fellépésével mindig a legveszélyesebb ponton irányította a sereget és ezzel lendítette túl a kritikus pontokon. Az isaszegi csatában, értesülve arról, hogy nincs elég lőszer, a hátráló Klapkának azt mondta, hogy „gyalogsága a hátrálásban mutatott gyorsaságáról ítélve nem látszik annyira kimerültnek, hogy még néhány szuronytámadást meg ne kísérelhessen, ehhez pedig akkor is elegendő a tölténye, ha igazán mindet ellőtte”. Ez fontos momentum volt, ami a csata súlyos pillanatát előrelendítette – mondta el Brummer Krisztián. Az előadó felidézte még Görgei Artúr emlékezetes gondolatait a fegyverletétel után: „Amit Istennek megfejtetlen végzése reánk fog mérni, tűrni fogjuk férfias elszántsággal s az öntudat azon boldogító reményében, hogy az igaz ügy örökre veszve nem lehet.”