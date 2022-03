A vasárnapi emléktúra a szervezők elképzeléseit is felülmúlta, ugyanis több mint kétszázan vettek részt az egykori iparvágány vonalán megtartott sétán. Útközben a nyomvonal, a vonat, a korszak és a természeti környezet titkaival is megismerkedtek. A túra végén a résztvevőknek levetítettek egy kisfilmet is.

Ösztönözték a kutatásra

Az Aranyvonat kutatásával dr. Tárkányi Sándor kezdett el foglalkozni, amire a fennmaradt tárgyak és a szemtanúk történetei ösztönözték. – Először 2015-ben Taschner Tamás mutatott egy gyertyatartópárt, amely az Aranyvonatról származott. Majd 2017 augusztusában egy Ausztriában élő házaspárral hozott össze a sors, ahol a férj, dr. Zeltner Ernő brennbergi származású. Ő ígért egy olyan órát a kiállításnak, amit az édesapja 1945-ben Balfon egy zsidó munkaszolgálatossal cserélt el szalonnáért. Az óra néhány héttel később meg is érkezett, egy kísérő levéllel. Dr. Zeltner Ernő további leveleiben néhány személyes élményét is leírta a II. világháborúval kapcsolatban és az Aranyvonatról elhozott láda történetéről. Ekkor gondoltam úgy, hogy a témával mélyrehatóan kell foglalkozni – idézte fel a helytörténész.