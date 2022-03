– A Pátkai név felvett név, sőt, valójában művésznév. Igaz, hogy Kormos Istvántól kapta?

– Olyannyira igaz, hogy okozott is némi kalamajkát. Az irodalmi és általában a művészvilágban időtlen idők óta bevett szokás úgynevezett írói álnevet, művésznevet választani. Nekem ez eszem ágában sem volt, ám a második apámként tisztelt Kormos Istvánnak igen. Egyébként ő szerkesztette első kötetemet váratlan haláláig. Ragaszkodott hozzá, hogy változtassam meg, mert az általam nagy becsben tartott Háklár családi nevemről szerinte az olvasónak a háklis jelző fog eszébe jutni. Túltéve magamat ezen a fejfájáson, tiszteletből fel is vettem a szülőfalum, Sokorópátka nevének második tagját. Egyik alkalommal, amikor leszállt a vonatról Győrben, büszkén újságoltam neki, hogy megvan az új név: Pátkai Tivadar! A kópéságáról is híres Kormos mélyen a szemembe nézett és azt mondta: hát nem a Háklárral volt a baj, hanem a Tivadarral. A másik probléma akkor adódott, amikor Pátkai névre utalták a könyvem és más megjelent verseim honoráriumát. A postán ezeket addig nem fizették ki, amíg hivatalosan is meg nem változtattam a nevem.

– Hogyan kezdődött barátsága az irodalommal?

– Átlagos olvasói ambícióval áldott meg a Teremtő, ám az életem, vagy talán a véletlen folyamatosan az olvasás felé terelt. Apám borbélyműhelyébe több újság is járt, és titokban mindig olvasgattam egyik rokonunk bekötött Tolnai Világlapja évfolyamait a méhesében. Anyai nagyapám testvére pincérként dolgozott egy híres pesti kávéházban, ahonnan sok dedikált könyvet küldött haza. Még alig tudtam olvasni, de néhány oldal erejéig mindegyikbe belelapoztam. Krúdyra, Bródy Sándorra, Kosztolányira konkrétan emlékszem. Később, a katonaságnál irodalmi színpadosként már tudatosabban érdekelt az irodalom. Olvastam a Kortárs és az Új Írás folyóiratokat, és fejből mondtam a legnagyobb klasszikusok szerelmes verseit. Ezért aztán engem kértek meg katonatársaim, hogy írjam meg helyettük a szerelmes leveleket, persze teletűzdelve az ártatlanul plagizált és némileg átírt klasszikusok soraival. Vállaltam, nem csupán büszkeségből, hanem mert kimaradások alkalmával jól megfizették nekem a Csornai Koronában. Leszerelés után a híres győri Arrabona színpadosok tagja lehettem, ahol első szerepemet Weöres Sándor Csalóka Péter című darabjában kaptam.

Vízen jóval könnyebb disszidálni

– Igaz, hogy hajógépész is volt?

– Gyerekes vagányságból mentem el gépészkedni egy hajóra. Jedlikes voltam, közlekedésgépész. Ez akkoriban történt, amikor dühöngött a beatkorszak és köztudott volt, hogy a hajósok tudnak a legkönnyebben disszidálni. Elterveztem, milyen klassz lesz majd, ha élőben üvölthetek végig egy Rolling Stones-koncertet valahol külföldön. Többen le is pattantak, nekem családi okokból maradnom kellett, de nagyon sok pénzt kerestem. Egyhavi fizetésemből én vettem az első televíziót a családunknak. Egyszer zöldpaprikát vittem haza karácsonykor, és a fél falu összeszaladt, hogy lásson. Azt hitték, a Holdról jöttem. A hajón viszont rettentően unatkoztam, és örültem, amikor vége lett a kalandnak.

Isten keze, avagy a véletlenek sorozata

– Mikor, hogyan születtek első versei?

– Gyerekkoromban sohasem írtam verset. Igaz, az írás jól ment, Kovács igazgató elvtárs többször megdicsért, ha a tábortűznél fölolvastam Mókus őrsünk vállalásairól írt fogalmazványaimat. Az első versem ahhoz a szomorú katarzishoz kapcsolódik, amikor 1969-ben meghalt az édesapám. Két évig cipeltem magamban a sorokat, aztán csak kibuggyant belőlem. Koncert után volt a címe. Három lapban is megjelent. Ez adhatta a lökést és bátorságot a versíráshoz. Azt is csodás véletlennek tartom, hogy éppen akkor alakulgatott a Kassák Kollégium, ami a győri, illetve környéki, többnyire zöldfülű művészpalántákat fogta össze. Ma már nagyon büszke vagyok, hogy egyik alapító tagja lehettem. Több országosan elismert alkotó „nevelkedett” itt. Sokat köszönhetek a kollégiumnak, hiszen a Szeplőtelen ének című antológiát az a Kormos István szerkesztette, aki aztán elkérte a kézirataimat, mondván, ezek a versek már önálló kötetre érettek. Így 1979-ben megjelent Otthonról haza című első kötetem, amelyre Móricz Zsigmond-ösztöndíjat, megyei művészeti díjat és megosztott Radnóti-díjat kaptam. Ugyanabban az évben felvettek az írószövetségbe, a Művészeti Alap tagja lehettem, ezáltal úgynevezett szabadúszó státuszom lett. Közben sajnos elveszítettem pótapámat, Kormos Istvánt, de Nagy Gáspár személyében nyertem egy igaz barátot. Ő fejezte be végül első kötetem szerkesztését.

Pátkai Tivadar az ’50-es években, amikor még mindenképpen focista akart lenni.

„Az úttörő ahol tud, segít”

– A versen kívül prózában és az írás számos válfajában kipróbálta magát. Úgy hírlik, szakdolgozatot is remekül fogalmaz. Hogy is van ez?

– Csak óvatosan merem megjegyezni, hogy a szakdolgozatok „bértollnoki” írása igaz, de – mint sok minden más – ez is úgy ragadt rám. A bohém élet sosem volt olcsó mulatság, és valahogyan ki kellett egészíteni a honoráriumokat. Egy alkalommal törzshelyünkön, az Anna presszóban felkért egy csinos kistanító néni, hogy segítsek neki megírni a szakdolgozatát. Szabadkoztam, hogy nekem még diplomám sincs. Nem baj, mondta, majd kisegítjük egymást. És egyébként sem tudtam volna ellenállni neki. Nekiláttunk és megírtuk. Olyan sikerem lett, hogy legalább harminc évig adták tovább a nevemet, mint a stafétabotot. Évente „csak” hármat mertem bevállalni, mert állítólag már ismerős volt a stílusom. Össze sem tudnám számolni, hányat írtam, és mellette hány ismert művész, celeb könyvírásánál „bábáskodtam”.

– Nem ön az egyedüli művész a családban. Fia, Pátkai Balázs a balettben alkotott maradandót. Milyen volt az ő pályáját végigkövetni?

– Egyszerre volt felemelő és aggasztó. A balettos – főként egy leterhelt szólista – szakmai élete nagyon rizikós és rövid. Balázs több mint két évtizedig volt a Győri Balett szólistája. Együtt rettegtünk a sérüléstől, de ő szerencsére nagyjából megúszta. Majd a rivaldafény után jött a nagy sötétség. Ez egy ilyen műfaj. Most már nyugdíjas is, új szerepet, az apaság szerepét tanulja, gyakorolja, két kisfiú boldog apukája. Én pedig öt unoka boldog nagypapája vagyok, hiszen a lányomnak is van három gyermeke.

A gyerekkor emlékei és a parasztbarokk

– Nemrégiben jelent meg új novelláskötete, a Nagyothalló angyal. Önéletrajzi írás vagy többről van szó?

– Mint minden valamirevaló könyvnek, ennek is többféle olvasata van. Legalábbis remélem. Az 1950-es évek falusi atmoszféráját igyekeztem hitelesen megteremteni egy kisgyerek szemszögéből. Nem a szenvedésekét, mert azt már nálam nevesebb írók többen is megírták. Inkább egyszerre rácsodálkozó és gyanakvó gyerekként téblábolok kis barátaimmal a hétköznapokban, hallgatózok apám borbélyműhelyében, ami amolyan falusi agoraként is funkcionált. Ezeket írom le felvállaltan, tehát előre megfontolt szándékkal, az akkori élő beszéd minden szépségével és nyűgével, sutaságával, csúnyaságával. A parasztemberek sokszor idegesítően „kibeszélnek” az egyébként szikár, lineáris történetből, mindennek nagy feneket kerítve. De ugyanakkor ez roppant élvezetes is tud lenni. A novellák vitathatatlanul önéletrajzi ihletésűek, ám sok fikciós elem is van bennük, visszatérő szereplőkkel, ahogyan a történetfüzér kívánja.

– Hosszan íródott a mű? Sokat készült rá?

– Legalább tíz évig célirányosan kutattam a levéltárban, szülőfalum és a szomszédos falvak jegyzőkönyveiben, irataiban, a korabeli sajtóban, hogy a tájnyelv hitelességét minél közelebb hozhassam az olvasóhoz. Úgy is mondhatnám, amolyan parasztbarokk, modern nyelvi eszközökkel élek a kötetben. Így könnyen előfordulhat, hogy néhány szót, kifejezést már „guglizni” kell a mai középkorúaknak és fiataloknak. És ez egyáltalán nem baj, mert aki így ismeri meg szülőföldje múltját, az biztosan sohasem feledi „ősei” életét, cselekedeteit. Összességében azt mondhatnám, hogy ez a könyv kísérlet egy elsüllyedt paraszti világ rekvizitumainak megmentésére. Később sokan innen indultunk el kisebb-nagyobb sikerrel meghódítani a városi panelrengeteget.

Névjegy

Név: Pátkai Tivadar költő, író

Születési adatok: Sokorópátka, 1947. november 1.

Elismerései:

Radnóti-díj (1979), Kormos István-díj (2011)

Eddig megjelent kötetei:

Otthonról haza (1979); Tested utcáin (1996); Az erdei operában (1999); Egy másik nyárból (2007); A kőrisfa árnyéka (2008), Nagyothalló angyal (2021)