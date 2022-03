– Izgatottak vagyunk, mert teljesen más kultúrába és más időjárási körülmények közé érkezünk, ami azért is különleges, mert szabadtéren mutatjuk be a Tiszta forrás című előadást Káel Csaba rendezésében – mondta el lapunknak Velekei László, a Győri Balett igazgatója.

Két éve készül Dubajba a világkiállításra, az elmúlt időszak legnagyobb turnéjára a Győri Balett. Végül a pandémia miatt 2021-ben nyitották meg az expót, amely 191 országot vonultat fel, hogy mindegyik náció megmutathassa kultúráját és sokszínűségét.

Forrás: Csapó Balázs / Kisalföld





– Az előadás meghatározó alapja Bartók Béla Táncszvitje volt, amire készítettem egy koreográfiát a társulatnak. Az est részeként a Magyar Állami Népi Együttessel és Guessous Mesivel külön blokkokban is fellépünk, majd a fináléban egyesülünk – mondta Velekei László. – Hangulatában és látványelemeiben is Magyarországot tükrözi az előadás. Alkalmazunk arab stílus­elemeket és néptáncelemeket is – hangsúlyozta. – Imádtuk a próbákat, jó energiája van, több művésszel együtt dolgozunk. Alig várjuk, hogy itthon is be tudjuk mutatni. Először a Bartók Tavasz fesztiválon, áprilisban a Művészetek Palotájában láthatja a közönség, aztán Győrbe is elhozzuk.

Forrás: Csapó Balázs / Kisalföld



Májusban tíznapos erdélyi turnén lesznek a táncosok, de másik nyolc előadásuk is le van kötve. A balettigazgatónak nagy tervei vannak Európában, de a háború hatása a nemzetközi útjaikra egyelőre kiszámíthatatlan.



– A Bartók Tavasz keretein belül ismét bemutatjuk Győrben a GisL című előadásunkat, ezúttal a Győri Nemzeti Színházban. A Budapesti Táncfesztiválon bemutatkozunk a felújított Ne bánts!-sal, majd Erdélyből hazatérve a 17. Magyar Táncfesztiválon minden elmaradásunkat pótoljuk. Műsorra tűzzük a One way to Heaventől a Ne bánts!-ig, a gyerekdarabjainkon át mindent. Az idei év pörgősre sikeredett, van olyan nap, hogy két elő­adás után másik országba utazunk és fellépünk. Sikerként könyveljük el, hogy következő három hónapban több mint negyven előadást tarthatunk – fejtette ki Velekei László.