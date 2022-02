– A Nemzeti dal Petőfi Sándor legismertebb költeménye. Honnan jött a megzenésítés ötlete?

– Most sem én kerestem a dalt vagy a szöveget, hanem egy ünnepi műsor kapcsán ő talált meg engem. Felkértek egy március 15-i hivatalos ünnepség zenei aláfestésének szerkesztésére és előadására, ennek összeállításakor ültünk le hármasban a verssel és a gitárral. A felkérésben nem szerepelt kitételként a Nemzeti dal előadása, de izgalmas volt otthon, tét nélkül kísérletet tenni a megzenésítésre.

– Megannyian előadták már hazánkban a Tolcsvay László által megzenésített változatot. Ebből inspirálódott?

– A mai napig nagyon szeretem a Tolcsvay-féle feldolgozást. Csodálatos kompozíció, és jelentősége volt számomra a versekkel való viszonyom kapcsán is. Nem is volt egyértelmű, hogy ez a szöveg engedne-e még egy megzenésítést. De ez a vers számomra nem egy békebeli üzenet, megdörren a szöveg, pattognak a sorok – az általam készített ze- nei változat ezt domborítja ki, húzós rock and roll, nagyon dinamikus a közeg.

– Hogyan kötődik Petőfi Sándor verséhez?

– Petőfi a szülői házhoz közeli szoborként toppant be a gyerekkoromba az Eötvös Parkban. A parkon átvezető sétákkor láttam a szobrot, és ahogy nőttem fel, lett ő félelmetes óriásból bújócskák szereplője, majd találkahely és persze a márciusi ünnepségek helyszíne. Mindezzel egy időben már kisgyerekként elmondták a szüleim, ki volt ő, miért van szobra, elmondták a verseit, ebbe kapcsolódott be az iskolai tananyag, és a szoborból végül valóságos figura lett.

– Új értelmet nyernek vagy nyerhetnek a 174 éve íródott sorok?

– A Nemzeti dal a megírása óta minden évben kap többlettartalmat vagy olyan előjelet, ami az aktuális kor kontextusába helyezi. A magyar irodalomban betöltött szerepe ellenére ez a vers nem a vitrinekben alszik. Pulzál, kikiabál az irodalom- és történelemkönyvekből. 1989-ben azt hittük, sosem lesz aktuálisabb, úgy gondolom, 2022-ben is kap hasonló jelentőséget, bárhonnan is közelítenek a szövegre.

– Miért februárban debütál?

– Külföldi turnén leszünk, március 15. a tengerentúlon ér majd, így tettem egy kísérletet, hogy az ünnepet megelőző hónapban már elküldöm a rádióknak a felvételt. Bejött a koncepció, egészen március 15-ig minden hétre jut egy újabb hely, ahol elkezdik játszani a dalt.