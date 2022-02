– A több mint két évtizede működött Padlásszínházat szerették a győriek. Ez is számított, amikor meghoztuk azt a döntést, hogy újra életet lehelünk a tetőtéri játszótérbe. A Padlásszínház azoknak szól, akik szeretik az újító, a kortárs, a kicsit elvont, esetleg a színészközpontú darabokat – avatott be a leendő hely létrehozásának részleteibe Bakos-Kiss Gábor.

– Korcsmáros György színház- igazgató regnálása alatt nyitotta meg kapuit a győri Padlásszínház, Kiss Csaba rendező és a Padlásszínház egykori művészeti vezetője Hamlet című debütálásával. A darab rendezőasszisztense Hegedűs Ildikó volt, aki most a Győri Nemzeti Színház művészeti titkára. Az ezredfordulón volt utoljára bemutató a játéktérben – idézte fel Bakos-Kiss Gábor, aki egy érdekességet is elárult lapunknak.

– Körbeérnek a szálak, ugyanis Kiss Csaba annak idején a Színművészeti Egyetemen tanított, majd később többször dolgoztunk együtt.

– A Padlásszínház jó híre két évtizede is ha­mar elterjedt a városban és an­nak ellenére, hogy elsősorban diákokat céloztak meg előadá­saikkal, a felnőttek körében is látogatott hely volt. A szervezők külön büszkesége volt, hogy olyan tanulók is, akik korábban nem váltottak bérletet a teátrumba, bizalmat szavaztak a Padlásszínháznak. Rendszeresen érkeztek csopor­tok Sárvárról, Szombathely­ről, Tatáról, Komáromból. Szeretnénk, ha a fiatalok ismét magukévá tennék ezt az izgalmas színteret – fogalmazott a színházigazgató.

A tetőtér néhány éve felújításon esett át, a helység klimatizálása és a korszerű fűtési rendszer kialakítása is megtörtént. Azóta áll kihasználatlanul, néha alternatív próbahelyiségként használta a társulat.

– Azt gondolom, a színjátszáshoz csak két ember kell. Ahogyan a mester, Peter Brook is mondja: valaki, aki nézi és valaki, aki csinálja. Vallom, hogy színházat bárhol lehet és kell is csinálni. Amikor megláttam ezt a teret, az a gondolatom támadt, hogy nem hagyhatjuk tovább kihasználatlanul. Újra meg kell tölteni nézőkkel és előadásokkal – mutatott körbe a direktor.

A Padlásszínház újraélesztésének célja, hogy azoknak a művészeknek, akiknek van egy kisebb lélegzetvételű történetük és progresszívebb módon szeretnének a közönséggel „beszélgetni” egy darabon keresztül, legyen egy helyük, ahol megvalósíthatják.

– Ez a tér egy kísérletező műhely otthona lehet. Az ezredforduló előtt sikerült Győr­ben olyan 2–3 ezres közönsé­get találni, amely kereste és sze­rette a padlásszínházi e lőadásokat. A Padlásszínház kis mérete, sajátságos tere jó terepet biztosít ma is az egyedi, a szövegeket mélyen elemző és kortárs művészi stílusoknak – fejtette ki.

– Az első előadás Karácsony Gergely színész 152 lépés Auschwitz felé című színdarabja lesz, amellyel nemrégiben Kaposváron, a Kaleidoszkóp VersFesztiválon díjat nyert. A március 19-i bemutatóra szinte már el is fogytak a jegyek. Szina Kinga színművésznővel szervezzük a következő bemutatót, de Jáger András színész is készül a padlásszínházi bemutatójára. A következő évadban pedig kifejezetten ide rendezünk egy újdonságokkal teli darabot -–fűzte hozzá a színidirektor.

– A műszaki kollégák az utolsó simításokat végzik, rá kell kapcsolnunk, hiszen három hét múlva már nézők ülnek ezeken a székeken. A világítás nagy része felkerült, az ablakokat még le kell fóliázni és a technikai pultot a helyére tenni, de a díszlet emeletei már itt vannak, hamarosan elkezdődhetnek a próbák. Azt tudni kell, hogy a tetőteret gyalog lehet megközelíteni, a Czuczor Gergely utca 30. szám alatti, kapubejáróban található lépcsőházon keresztül. Egy kicsit meg kell küzdeni a színházi élményért – mondta nevetve Bakos-Kiss Gábor.

A Padlásszínházban este fél nyolckor húzzák fel a függönyt, de minden általános szabály itt is érvényes. A járványügyi óvintézkedéseket be kell tartani.

– Ez egy új lehetőség. Nagyon bízom benne, hogy a nézők szeretni fogják és eljönnek az előadásainkra – zárta a színidirektor.

A Tavaszi Fesztivál programjában - A Győr Projekt Kft. szervezésében valósul meg idén a Tavaszi Fesztivál, amelynek szervezői megkeresték a Győri Nemzeti Színházat, hogy csatlakozzanak előadásaikkal a programokhoz. A végítélet napja című dráma nagyszínpadi bemutatója és a Padlásszínház premier-előadása is eseménye lesz a fesztiválnak.