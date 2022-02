Kapuvár„Te és a természettudományok – mesés történetek” címmel első alkalommal hirdettek mese- és novellaíró pályázatot általános iskolai, középiskolai, valamint középfokú szakképzésben részt vevő diákok számára. Három kategóriában összesen 552 alkotást küldtek be a pályázók, a legkisebbek közül egy kapuvári testvérpár, Horváth Lili és Adél vitte el az első díjat.

Mekkora szíve van egy babszemnek? Horváth Lili és Horváth Adél meséje >>

– Szeretjük a meséket, az én kedvencem a Kisvakond – kezdte Horváth Lili. – Az enyém pedig a Rókakirályság – veszi át a szót húga, Adél. – A mi mesénk Barniról és Boriról szól, és arról, hogy mekkora szíve van egy babszemnek – mondta.

– Kicsit rátok is hasonlít a mese, ugye? – kérdi édesanyjuk, Németh-Csóka Adrienn a lányait, aki egyben mentorálta is őket. A válasz egybehangzó igen volt, hisz ahogy ők az életben, a két hős babszem pedig a mesében testvérek. A történetnek kapcsolódnia kellett a természettudományokhoz, ennek az alapját pedig az óvodában a bab csíráztatása adta.

Horváth Adél és Horváth Lili a díjátadón, elsők lettek az országos meseíró pályázaton. Fotó: seniorplus.hu

– Van benne kaland, segítőtársak, a mesékre jellemző három próba, amit ki kell állnia a főszereplőnek. Meglepett az eredmény, büszke vagyok rájuk – utalt a Szabó Szabolcs Alapítvány és a Richter Gedeon Nyrt. által meghirdetett versenyre, aminek a fővédnökei Döbrentey Ildikó és Levente Péter voltak, Péter az ismert sorozat, az Égből pottyant mesék főszereplője volt. – A gyerekkoromat idézte fel a találkozás, nagyon közvetlenek, barátságosak voltak.

Az átadó helyszíneként a Magyar Tudományos Akadémia díszterme szolgált, ami szintén nagy élmény volt nekik is, nekünk is – mondta az édesanya, akinek a 8 és 6 éves „nagylányok” mellett még van egy cserfes, 3 éves kislánya is.

– Szoktam neki mesét olvasni – utalt a legkisebbre Lili, Adél pedig rendszerint fejből, a képzelőerejét használva kezd a mesemondásba. Kedvenc elfoglaltságaik között van még a rajzolás, rajzverseny első és második helyével is büszkélkedhetnek, néptáncolnak, kézilabdáznak.

– Próbáljuk arra nevelni őket, hogy a kötelesség legyen az első, ha végeztek a feladataikkal, onnantól jöhet a szabadidő, játék, játszótér. Manapság nehéz lekötni a gyerekeket, annyi inger éri őket. Sok mindennel kell versenyeznie a könyvnek, de szerencsére nálunk az olvasás a mindennapok része.

Érdemes a „Mekkora szíve van egy babszemnek?” címmel rákeresni a lányok meséjére, de aki türelemmel viseltetik, könyv formájában is elolvashatja. A zsűri ajánlása után ugyanis a legjobb írásokból kiadnak majd egy válogatást.