Amikor Páder Petra a színművészeti felvételijére készült, olyan szöveget keresett, ami illik a habitusához. – Bíró Kriszta színésznő hívta fel Harmos Ilona írásaira a figyelmemet, amiket valóban testhezállónak találtam. Nagyon tetszett a szövegek ereje, bátorsága, szabadszájúsága, az iróniája és az a kritikusság, ahogyan szemléli a világot és önmagát. Nálam is egy állandó harc, hogy legyek elnézőbb önmagammal, ez például egy erős párhuzam kettőnk között. Ő is rendkívül impulzív személyiség volt, erősen élt meg minden érzelmet, a fentet és a lentet is, így végső soron nem volt nehéz a bőrébe bújnom. Egyébként is közel áll hozzám a húszas-harmincas évek világa – beszélt a szerephez fűződő viszonyáról Petra, akit egy korábbi alkotói pályázatról ismert a film kreatív producere, Juhász Anna, és ő javasolta a szereplőválogatásra.

A Frici & Aranka a szerelemről, a huszadik század elejének Budapestjéről, az irodalmi kávéházi kultúráról szól. A filmkockák a New York és a Hadik kávéházak világát idézik. Ezekben az években az olyan művészek, mint Karinthy, Kosztolányi, Déry és Tóth Árpád szinte nappalijukként tekintettek ezekre a helyekre. – A forgatások 2021 tavaszán zajlottak. A felvételek egy része a New York kávéházban készült, ami nagyon inspiráló helyszín volt. Amikor belépett az ember a korabeli kosztümben, szinte megelevenedett az egész korszak – emlékezett Petra a munka hangulatára és elmesélt egy kedves történetet.

– A filmben szerepel a dédunoka, Karinthy Vera is, aki a felvételre magával hozta a lányát. A kislányt is annyira lenyűgözte ez a hangulat, a korabeli ruhák, a besütött haj, hogy a forgatás alatt végig figyelt és rajzolt. Amikor végeztünk, odajött hozzám és nekem ajándékozta a rólam készült képet. Örültem a figyelmének és büszke vagyok rá, hogy van egy portrém Karinthy ükunokájától – mondta mosolyogva Petra. A film kreatív producere Juhász Anna irodalmár, az ő ötlete alapján írta Vajda Anikó a forgatókönyvet, a rendezője Tóth Tamás, operatőre Szecsanov Martin, látványtervezője Pallós Nelli. A díszbemutató kedden, az első nyilvános vetítés közönségtalálkozóval együtt pénteken volt Budapesten, az Uránia filmszínházban. Vidékre és külföldre filmklubszerű vetítéssel, meghívásra mennek a film készítői. A Magyar Televízióban tavasszal tűzik műsorra.

Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilonát Páder Petra, Karinthy feleségét pedig Szakács Hajnalka alakítja. Fotó: Lettner Kriszta

Névjegy

Páder Petra Sopronban született, a Berzsenyi-gimnáziumban érettségizett és már gimnazistaként szerepelt a Petőfi színház előadásaiban. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen diplomázott, jelenleg a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) design- és művészetmenedzsment mesterszakán tanul. 2015 óta a Budaörsi Latinovits Színház tagja, ahol ezekben a napokban a Vadászat című előadás február 26-i bemutatójára készül.