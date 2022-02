Molnár Imola kilenc évesen kezdett el fuvolázni. A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium végzős tanulójának tehetségét a MOL Tehetségtámogató Program is támogatta. A fiatal lány, a program adta anyagi támogatást is saját fejlődésére, egy kézzel készített önálló hangszerre fordította.

Imola már gyermekkorában közel került a fuvolához, mivel édesanyja fuvolatanár. Már gyermekként elhatározta szándékát, hogy egyszer majd ő is fuvolázni fog. A gimnáziumban a közismeret és hangszertanulás nem egyszerű egymás mellett. A 18 éves lány azonban tanulmányiban is kitűnő, nemrég németből előre érettségizett, hogy a felszabadult lyukasórák idején is a fuvolának szentelhesse idejét. A fuvola választása egyértelmű volt számára. Azt azonban nem gondolta a kezdetben, hogy milyen könnyen kezeli majd a hangszert.

- Nem könnyű. Az elején belefújni volt a legnehezebb. Aztán megtalálni a megfelelő szöget, a lyukakról nem is beszélve. Kezdetben el sem tudtam képzelni hogyan lehet megjegyezni, hogy mikor, hová kell rakni az embernek az ujjait. Azon a pár lyukon kell, azt a rengeteg hangot megkeresni, és megszólaltatni. Ráadásul rengeteg variáció van – mondta el lapunknak Molnár Imola.

Hozzátette: Emellett a légzésre is nagyon oda kell figyelni. Nagy kitartás kell hozzá. Régebben hegedült is. Akkor még nem is gondolta mennyire fontos a légzés a fuvolánál.

A fiatal lány a barokk és a 20. század korszakának műveit kedveli elsősorban. Baross Gábor, az intézmény igazgatója szerint Imola jó példája annak amit az iskolában szeretnének megvalósítani: céljuk, hogy a tehetséges gyermekek lehetőséget kapjanak arra, hogy kibontakozzanak, minél magasabb szintre juttathassák el tudásukat.

A MOL Tehetségtámogató Program keretében az idei tanévben országszerte összesen 63 fiatal pályázó és csapataik nyertek támogatást, köztük ifjú zenészek, táncosok, vizuális alkotók, előadóművészek. Imola többször jelentkezett, most végül sikerrel járt.

- A pályázatban meg kellett adnom azt is, mire fordítom az anyagi támogatást. Hangszer vásárlásra akartam költeni, mert mindig szerettem volna egy kézzel készített fuvolát. Egy különleges példányt választottam, ami egyedi gyártmány, és kézzel készített. Ezzel a fejlődésemet nagyban tudom segíteni – fogalmazott.

A fiatal tehetség szép hazai és nemzetközi eredményeket is ért már el, és nem olyan régen, kétszer is felléphetett a Győri Filharmonikus Zenekarral.

- Nagy élmény volt számomra. És az is amikor tavaly ősszel volt lehetőségem egy kurzoson játszani Denis Bouriakov-nak. A világhírű zenész Kovács Katalin tanárnőmet kereste meg iskolánkban. Ő pedig engem ajánlott. Életre szóló élmény marad számomra – tette hozzá a fiatal.

A végzős tanuló álma, hogy a fuvola örökre vele legyen. Szeretne bekerülni egy jó zenekarba, és érdekli a tanítás is. Egyszer majd ő is szeretné átadni a tudását. Az iskola igazgatója szerint Imola jövője olyan lehet, amilyet szeretne.

- Magas szinten kell művelnie a zenét. Imola folyamatosan szeretne bizonyítani, az előadó művészetben, és majd egyszer a tanításban is komoly eredményeket érhet el. Még csak 18 éves, mindkét területen sikeres lehet a jövőben –fogalmazott Baross Gábor.

A MOL Tehetségtámogató Program keretében a fiatal lány négyszázezer forintot kapott támogatásként.

FELKAROLJÁK A TEHETSÉGEKET. A MOL Tehetségtámogató Program az idei tanévben összesen 20 millió forinttal segíti a 10-23 év közötti tehetségek pályafutását. Országszerte összesen 63 fiatal pályázó és csapataik nyertek támogatást, köztük ifjú zenészek, táncosok, vizuális alkotók, előadóművészek. A MOL közhasznú alapítványán keresztül 2006 óta karolja fel a fiatal tehetségeket; eddig több mint 3000 művészeti vagy tudományos pályára készülő fiatal fejlődését segítette.