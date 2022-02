– Korábban úgy nyilatkozott, hogy a Minden jegy elkelt című, Fedák Sári életét feldolgozó darabot Kubik Anna színésznőnek írta.

– Ez így van. Együtt játszottunk még Debrecenben, amikor arról beszélgettünk, hogy csináljunk egy színházi előadást a legendás primadonna életéről. Anna elmondta, hogy szívesen eljátszaná a címszereplőt, de nem a flitteres, rózsaszín habfelhőben úszó, álomvilágos részét, hanem a karaktergyilkos színésznőt. Azt, amikor a sajtó és a politika tönkreteszi a kor legismertebb nőalakját. Az elmúlt időszak eseményei ismét aktuálissá teszik. Egymást érik a botrányok és vádak ma is, akár alaptalanul is. Ahogy a darabban is elhangzik, a tisztára mosás része kevésbé érdekli az embereket, ha igaz, ha nem. Nem az igazság számít, hanem a sztori, és hogy ez milyen szinten tud tönkretenni sorsokat, karaktereket, jól megmutatkozik.

A mű három idősíkot ölel fel. Láthatjuk a jelent Nyáregyházán, a szoba-konyhában az egykori díva társalkodónőjével csendesen tengődve, a nagy visszatérésre készülve, a Nagymama főszerepében. A másik a távoli múlt, ifjúkori nosztalgia. Fedák kezdeti szárnyalását és későbbi tündöklését Sóvári-Fehér Anna mutatja be a forgószínpadon. A harmadik idősík, amikor a primadonna bábítészek és hamis tanúk sorával folytatott tárgyalásán áll, a híres Fedák-peren. Az ajtón kis cédula tudatta az érdeklődőkkel: „Minden jegy elkelt”.