Több évtizedes kiemelkedő munka

– Ahogy a felterjesztésben is szerepel, a több évtizedes kiemelkedő közösségi és fiatalok körében végzett áldozatos, példamutató munkájáért terjesztettük fel a Magyar Kultúra Lovagja címre dr. Karácsony Istvánt, aki 1976-tól 1991-ig volt iskolánk igazgatója, számos publikációja mellett pedig 13 önálló helytörténeti könyvet is kiadott – osztotta meg lapunkkal Fazekas Zoltán, Darnózseli polgármestere.

Ma is aktívan dolgozik

Dr. Karácsony István Darnó és Zseli története című könyve mellett megírta Lipót, Dunaremete és Dunakiliti, valamint Szigetköz átfogó történetét is. Az utóbbi évek megjelent kötetei közé tartozik A Szigetköz Vadásztársaság története, valamint Szigetköz Érsek Imréje, Érsek Imre Szigetköze című munkája. A helytörténész a mai napig aktívan dolgozik, de sajnos a pandémia óta nehezebb biztosítani az elkészült munkák kiadásának finanszírozását.

Öt kötet vár kiadásra

– Jelenleg öt könyvem is nyomdakész állapotban van, melyek csak a kiadásra várnak. Köztük a Moson vármegyei iskolák története, valamint az Emlékek varázsa cím alatt összegyűjtött verseim. Remélem, ezek is hamarosan megjelennek. A díjnak természetesen nagyon örültem, és ezúton is szeretném megköszönni, hogy felterjesztettek a kitüntető címre – emelte ki dr. Karácsony István, a magyar kultúra lovagja.