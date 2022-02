Először az 1992/1993. tanévben hirdette meg azzal a céllal ezt a rendezvényt, hogy az irodalom iránt fogékony középiskolásokat megszólítsa. A 25. évben Esterházy Péter előtt tisztelgett a verseny, változott az alapkoncepció, és a XIX-XX. század fordulójának novellisztikája helyett a kortárs magyar irodalom felé irányította a figyelmet. 2018-tól a kor elvárásaihoz igazodva, nemcsak értékes nyomtatott könyvekkel, a győri Műhely különszámaival jutalmazzák a kiemelkedő teljesítményt elérőket, hanem az első helyezett egy e-bookkal, a második pedig vezeték nélküli fülhallgatóval lesz gazdagabb.

A 2021/2022. tanév szerzője Dragomán György lett. A megmérettetés első fordulójára közel száz versenyző nevezett Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, Budapestről, a Felvidékről és Erdélyből. A legjobb 18 esszéíró vehetett részt a döntőben, ahol saját szöveget kellett alkotni megadott szempont alapján, és ezt elő is kellett adni a befogadók, a versenytársak, a közönség és a zsűri előtt, azaz a műalkotás célba is ért, hiszen az alkotótól eljutott a befogadóhoz.

A rendezvény részeként az érdeklődő diákok és a versenyzők is rendhagyó irodalomórán kapcsolódhattak be Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész és az író beszélgetésébe, melynek az írás művészete, illetve a szerző majd’ 40 nyelvre lefordított regénye, A fehér király volt a témája. Ez a mű a résztvevő 12. osztályosok érettségi tételei között is szerepel.

Az ünnepélyes döntő hangulatát emelte az a rövid irodalmi műsor, melynek keretében az SK-s diákok a József Attila-díjas író Kalucsni című drámáját vitték színre, illetve az, hogy a zsűriben a kortárs irodalom kiváló képviselője is helyet foglalt. A résztvevőknek életre szóló élményt jelentett, hogy jutalmukat az ez év januárjától a Berlini Művészeti Akadémia tagjává választott Dragomán György adta át, és mindegyiket dedikálta is a versenyzőknek.