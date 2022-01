– Tánctanárt alakítok a filmben, a főszereplő nagypapa az én szenior-örömtáncóráimra jár. Jordán Tamás partnere a táncórán Voith Ági volt. Egy kis párbeszéd is van a jelenetemben. Örültem a megkeresésnek, hiszen szívesen kipróbálom magam több műfajban is – osztotta meg velünk a győri művész. – A forgatás teljesen más terep volt, mint a bábszínház, de nagyon élveztem. Budán, gyönyörű környezetben vettük fel a jelenetet, én pedig élvezettel figyeltem ezeknek a nagyszerű színészeknek a játékát, igyekeztem minél többet tanulni tőlük. Jordán Tamás és Voith Ági profi volt, emellett pedig közvetlen, barátságos, nagyszerű társ. Markó-Valentyik Anna azt is hozzátette, hogy meglepően jó élmény volt az idősekkel forgatni, akik nagyszerű hangulatot teremtettek: időnként már a rendezőnek kellett csitítani őket, hogy folytatódhasson a munka.

A napjainkban játszódó bosszútörténet alapja az unokázós csalás. A lelketlen bűnözők éjjel rátelefonálnak idős áldozatukra azzal, hogy az unokájuk balesetet okozott, bajba került, de elrendezhetik az ügyet, ha egy nagyobb összeget átadnak az odaküldött személynek. A főhős egy szelíd, illedelmes fiú, akinek az imádott nagyapja a bűnözők áldozatává vált. A főszereplők mellett több neves magyar színész is feltűnik a vásznon, mint például Hámori Ildikó, Tordai Teri, Mikó István és Papp János.

Deák Kristóf első mozifilmjének Győrben január 15-én 18 órakor lesz közönségtalálkozóval egybekötött vetítése a Cinema Cityben, ahol a rendezőn és Blahó Gergőn kívül Pogány Judittal és a zeneszerzővel, Balázs Ádámmal is találkozhatnak a nézők.





A filmet Győrben, a plázában található Cinema City vetíti naponta háromszor, Sopronban a Cinema City szintén háromszor, illetve szerda este 8-kor a Kultik mozi is.