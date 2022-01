A napjainkban játszódó bosszútörténet kiindulási alapja az unokázós csalás. A lelketlen bűnözők éjjel rátelefonálnak idős áldozatukra azzal, hogy az unokájuk balesetet okozott, bajba került, de elrendezhetik az ügyet, ha egy nagyobb összeget átadnak az oda küldött személynek. A főhős egy szelíd, illedelmes fiú, akinek imádott nagyapja a bűnözők áldozatává vált.



– A film az unoka visszavágásáról szól, aki kezébe veszi a dolgok irányítását – avat be a történetbe Deák Kristóf. A Mindenki című kisjátékfilmért Oscar-díjjal jutalmazott rendező első mozifilmjének alapját az adta, hogy saját nagyapját is becsapták az unokázós csalók. – Az ő esetében is úgy történt minden, mint az összes többi ilyen bűnügynél. Azért is akartam elkészíteni ezt a filmet, hogy megmutassam, mennyire egyszerű egy amúgy jó kedélyű, okos, kétdiplomás idős ember lába alól is kilökni a talajt. Ugyanakkor nem csupán a társadalmi problémával foglalkozik a film. Ez egy izgalmas, nyomozós thriller. A szívre és az agyra is hat az érzelmes, fordulatos történet, a néző izgul, hogy a főszereplővel együtt sikerüljön visszavágni a csalóknak, és a film az utolsó pillanatig tartogat meglepetéseket – mondja a rendező.

Jordán Tamás, Deák Kristóf és Blahó Gergő a film budapesti díszbemutatóján.

Forrás: Rakó Alex





– A szereplőválogatásnál fontos szempont volt, hogy az unoka hétköznapi hős legyen, akivel tud azonosulni a néző. Blahó Gergő erre kiválóan alkalmas, karaktere nagy fejlődési ívet fut be. Egy érzékeny, sérülékeny, „igazi” ember. A nagyapát Jordán Tamás alakítja, akinek nagy tisztelője vagyok, ráadásul a játékossága és a hihetetlen agya miatt emlékeztet is a saját nagypapámra – avat be a szereplőválasztásba Deák Kristóf.

A főszereplők mellett több neves magyar színész is feltűnik a vásznon, mint például Pogány Judit, Hámori Ildikó, Tordai Teri, Mikó István és Papp János. Mindegyiküknek van legalább egy erős pillanata a filmben, és a végén, a „leszámolásnál” is fontos a szerepük.



A filmbéli bűnözők vezetőjét a soproni születésű Jászberényi Gábor alakítja, akit a rendező rendkívül tehetséges filmszínésznek, egy igazi átváltozóművésznek tart. Úgy gondolja, a főszereplő méltó ellenfelét találta meg a személyében, aki félelmetes gonosszá tud válni úgy is, hogy csupán egy piti bűnözőt alakít.

Jászberényi Gábor a film egyik jelenetében.

Forrás: Rakó Alex





A feszes, izgalmas történet igazi moziélményt ígér. Január 6-án, a film soproni bemutatóján és a közönségtalálkozón a három főszereplő mellett ott lesz a rendező, Deák Kristóf és felesége, Nina Kov is, aki a film társírója. Kristóf és Nina szívéhez igazán közel áll Sopron, hiszen Nina édesanyja soproni származású, és gyerekkorában ő is gyakran töltötte a nyarakat a Höfle nagyszülőknél és a nagynéniknél.



Győrben január 15-én 18 órakor lesz közönségtalálkozóval egybekötött vetítés a Cinema Cityben, ahol a rendezőn és Blahó Gergőn kívül Pogány Judittal és a zeneszerzővel, Balázs Ádámmal is találkozhatnak a nézők.