A Richter János Zeneművészeti Szakgimnáziumba az egész régióból érkeznek diákok. Az intézmény a klasszikus zenei képzés mellett közismeretet is oktat, számos diákjuk mindkét fronton, a hangszercsoportban és a gimnáziumi alaptantárgyak tekintetében is kiemelkedő teljesítményt nyújt. Ezt mi sem bizonyítja jobban: évről évre akadnak olyan növendékek az iskolában, akik a zenei képzés, a középiskolai tanulmányaik után a jogot vagy éppen a mérnöki pályát választják.

– Rengeteget változott a világ az elmúlt 75 évben. A gyermekeknek szorgalmasan kell gyakorolniuk a hangszereken és a közismereti tantárgyakat is komolyan kell venniük. Ez szükséges, hiszen ha esetleg nem zenei pályára kerülnek, akkor is legyen lehetőségük. Vannak olyan diákjaink, akik az elmúlt időszakban nem zenészek lettek és járják a világot, hanem mérnökinformatikai karon, jogi vagy gyógypedagógiai karon tanultak tovább – mondta el lapunknak Baross Gábor intézményvezető.

Baross Gábor édesapja is a szakgimnáziumi padokat koptatta, és az igazgató nagyobbik fiúgyermeke is ide járt, aki most jelenleg a Mozarteum Salzburg és a weimari Liszt Ferenc Főiskola hallgatója. Jelenleg közel százan alkotják a gimnázium létszámát, közülük sokan jelentős hazai és nemzetközi szakmai versenyeken vesznek részt eredményesen, és évről évre sikerrel felvételiznek a Zeneakadémiára és más egyetemekre. A hangszeres és zenei tehetségükkel öregbítik az intézmény hírnevét, amely nagy figyelmet fordít a tehetséggondozásra is.

– Az igazi zenélés és zenetanulás nálunk kezdődik el iskolai keretek között, de diákjainkban már gyermekkorban megmutatkozik a tehetség. Aki tehetséges, annak jó a zenei hallása, megfelelő módon nyúl a hangszerhez és fogékony a zenére. Ez egyébként nagyon gyorsan kiderül azokról, akik nálunk tanulnak, illetve szeretnének tanulni. Természetesen miután végeznek a konziban, figyelemmel követjük zenei pályájukat – fogalmazott az igazgató.

A közelmúltban a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium tanulói nagy sikerrel szerepeltek az Országos Trombitaversenyen, ahonnan három díjat is elhoztak. Felvételünkön Horváth Áron 12. évfolyamos diák, valamint Horváth László felkészítő tanár. Fotó: Csapó Balázs

Az intézmény decemberi, jubileumi eseményeit a pandémia „elmosta”, bíznak benne, hogy idén pótolni tudják. A programsorozat első koncertjén az intézmény kórusa, szimfonikus zenekara és szólistanövendékei léptek volna fel. A program második napjának ajándékkoncertjén a győri „Konziból” indult, azóta világszínvonalú pályán zenélő öregdiákok vettek volna részt: köztük a győri születésű, Kossuth-díjas opera-énekesnő, Lukács Gyöngyi, Tarkövi Gábor trombitás, a Berlini Filharmonikusok első trombitása, a berlini zeneakadémia trombitaprofesszora vagy éppen a Jávorkai testvérek.

– Reméljük, hogy be tudjuk pótolni ezeket a rendezvényeket. A fő célunk az ajándékkoncerttel és a meghívott előadókkal, hogy az intézményünk jelenlegi tanulói lássák, milyen szép és világhírű pályát tettek meg azok, akik ugyanúgy a győri Konziba jártak – fűzte hozzá Baross Gábor. Hozzátette: – Bízunk diákjainkban és a jövőben is. Ezért is fontos számunkra, hogy a szakgimnázium kifejezésből a klasszikus zene mellett a gimnázium szó is egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a 2022-es esztendőben és a jövőben.