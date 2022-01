A koronavírus miatti online oktatás időszakában a győri tanárnő, Pintérné Gergics Ágnes kezdeményezésére alakult meg a közösségi média felületén az iskola online, virtuális rajzterme. A gyermekek rajzórái (ma már virtuális kultúra óra) szokatlan online keretek között működtek a digitális oktatás idején. A tanárnő előre megírt és ábrázolt feladatai tananyagként jelentek meg a diákok leckéi között. Nekik általában egy hetük volt elkészíteni a házi feladatot. Az alkotásokat aztán lefényképezték és azonnal küldték tanáruknak.

– A diákoknak egyáltalán nem volt problémájuk ezzel, ma már mindenki kiválóan kezeli a mobiltelefonok kameráit. A gyermekek képeit, festményeit általában ki szoktuk állítani az iskola folyosóin, illetve az aulában, azonban a vírus idején erre nem volt alkalmunk. Így a Facebookra kerültek fel az alkotások, és létrehoztuk a virtuális rajztermet – mondta el lapunknak Gergics Ágnes tanárnő.

A fiataloknak már-már presztízsértékű lett az online tér, és az, ha ott is fellelhetik az alkotásaikat. A gyermekeket motiválta, hogy tanulótársaik képeit is láthatják. A virtuális rajzterem az online oktatás végeztével sem zárta be kapuit, ma is működik az iskolában. A szülők, a messze élő nagyszülők is gyakran nézegetik az oldalt, és büszkélkednek a gyermekek alkotásaival.

– Most, hogy a digitális oktatás véget ért, az én mobiltelefonom lett a főszereplő. Ezzel készül a digitalizálás, töltöm fel a fotókat az oldalra. Természetesen odafigyelve a személyiségi jogokra, a képek mellett egy-egy rövid név és az osztály száma jelzi, honnan is került ki az alkotó – fogalmazott.

A kezdeményezésnek a tanulók is örültek. A feltöltött rajzok egyben motivációt is jelentenek a gyermekeknek, és segítik őket fejlődésükben. Az alkotásokat sokan nézegetik, ötleteket merítenek társaiktól. Az általános iskolás növendékeknek közkedvelt tantárgyuk a vizuális kultúra óra, de a gimnáziumból is sokan tűnnek fel a tehetségek között a virtuális rajzteremben.

– Amíg várják a képeket a közösségi média felületén, amíg örülnek neki és amíg léteznek a nagy lájkolási versenyek, addig biztosan marad az online rajzterem. Arról nem beszélve, hogy oktatási céllal is szoktunk tartalmakat feltölteni, amiket a gyermekek szívesen el is olvasnak. Könnyebb rávenni őket, mert nem a tankönyvet és füzetüket látják, hanem mobiltelefonjaikon olvasnak üzeneteket – tette hozzá végezetül a pedagógus.

A tanárnő szerint van létjogosultsága a rajzteremnek, és a jövőben is fontos célt szolgál majd a gyermekek számára. Amellett, hogy sikerélményt szereznek azzal, hogy alkotásaikat a közösségi média felületén is láthatják, segíti is őket fejlődésükben. Mára több száz alkotás tekinthető meg a Prohászka virtuális rajztermének oldalán. A gyermekek pedig boldogan „harcolnak” a dicséretekért és a legtöbb „kedvelés” begyűjtéséért.