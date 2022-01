Az intézmény vasárnaptól a nagyközönséget is várja koncertekkel, interaktív állandó kiállítással, zenepedagógiai foglalkozásokkal és számos egyéb programmal.

– Felemelő érzés volt, hogy az első zenekari hangokat mi adhattuk ebben a házban, de már a felkérés is nagyon nagy megtiszteltetés volt számunkra – árulta el Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója, majd kérésünkre élményeikről is beszélt.

– Az már a látványterveken is látható volt, hogy nem akármilyen építészeti remek készül. Nagyon érdekes, innovatív megoldásokkal épült meg, amely tökéletesen illeszkedik a Városliget környezetébe. Arra sajnos nem volt időnk, hogy végignézzük az épületet, hiszen rengeteg stúdió, installáció, különterem, játszótér és sok minden van benne. A rendezvényteremben játszottunk, aminek üvegfala van, a töredezettségének köszönhető a jó akusztika. Nagyon jó volt ebben a térben játszani, nagyon kellemes élménnyel távoztunk – árulta el az igazgató, aki annyira belefeledkezett a zenekara játékába, hogy még fotót készíteni is elfelejtett.

Fűke Géza a rendezvény végén nem győzte bezsebelni a gratulációkat. A zenekar tagjai azonban nem sütkérezhettek a sikerben, mert délután már a Müpában a Budapesti Fesztiválzenekar Richard Strauss-maratonján egy nagyon nehéz művel, a Don Quixotéval léptek fel. Egy nap két kihívásnak is meg kellett felelniük.

Jó lenne Győrben is

– A szombati két helyszínt látva az volt a gondolatom, hogy szívesen jövünk bármikor koncertezni, de a legszebb az lenne, ha nekünk is megadatna a XXI. századhoz méltó kulturált játszóhely. Arra vágyom, hogy végre Győrben is épüljön egy hasonló hangversenyterem. Ahhoz, hogy erről a jelenlegi magas szakmai színvonalról feljebb tudjunk lépni, az infrastruktúra nagyon sokat hozzá tudna tenni. Nem beszélve arról, hogy a győri közönség megérdemelne egy kompromisszumok nélküli helyszínt – mondta el véleményét Fűke Géza.

A Győri Filharmonikus Zenekar is állandó „kiállítási darab” a Magyar Zene Házában, hiszen Bartók Béla Magyar képek című művének egyik tételével – Este a székelyeknél – folyamatosan látható és hallható a Zenekar Rajna Martin vezényletével.

A Magyar Zene Háza küldetése, hogy a fiatalokhoz minél közelebb hozza a zeneművészetet a klasszikustól a populárisig.

A Balett is jelen van

Interaktív, a különböző műfajokat bemutató paneleken lehet látni a különböző művészeti ágakat, amelyek kapcsolatban vannak a zeneművészettel. A látogatókat fogadó filmen a Győri Balett is jelen van.

– Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza igazgatója keresett meg azzal, hogy beszéljünk a balettról és népszerűsítsük a táncművészetet. A klasszikus balettirodalom gyöngyszemén, a Giselle kapcsán mutatjuk be, hogy egy 1872-ben előadott klasszikus táncművet miként lehet átdolgozni a XXI. században, ahogy ezt Velekei László koreográfus készítette el a Győri Balett részére. Beszélek a klasszikus balett kialakulásáról, Velekei László a kortárs tánc kapcsolatáról. Boldog és büszke vagyok arra, hogy mi is népszerűsíthetjük a balettet ebben a kisfilmben – tudtuk meg Kiss Jánostól, a Magyar Művészeti Akadémia alelnökétől.

Díjazott épület

A Magyar Zene Háza méltán pályázik Budapest új, ikonikus épületének címére. Sou Fujimoto japán sztárépítész egy modern, extravagáns házat álmodott meg a zenének, amelyet az International Property Awardson 2019-ben Európa legjobb középületének választottak. Az épület tervezésekor a természetből és a zenéből egyaránt gyűjtött inspirációt. Az építész nagy hangsúlyt fektetett a természet és az épített környezet kapcsolatára is. A végeredmény pedig egy könnyed, légies, nyitott és átjárható, a legapróbb részletekig átgondolt, harmonikus épület lett. A formabontó külcsínhez hasonlóan egyedi belső felépítés párosul. A Magyar Zene Háza összetett zenei és programkínálatát az épület hármas szintfelosztása is tükrözi. A térszint alatti terek a kiállításoké. Itt mintegy 2500 négyzetméteren kaptak helyet az állandó és időszaki tárlatok, illetve az egyedülálló hangdóm is. Ez a természetes fénytől tudatosan elzárt szint – mint egy álomvilágban – az élmények terét alkotja. A park szintje az előadó-művészeté. Az itt található koncertteremben 320 ülő- és 550 állóhely van. A koncertterem különlegességét a sokszínű zenei kínálat adja, de emellett belsőépítészeti megoldása is látványos.