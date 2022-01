Pataki András, a színházat működtető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője az évadhirdető sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy hármas jubileumot ünnepel Sopron kulturális élete 2022-ben. Idén 230 éves a városban a magyar nyelvű színjátszás, 30 esztendővel ezelőtt mutatkozott be a településen az első önálló társulat, és 10 éves a Sopron Balett. Ennek tiszteletére hirdeti meg a Petőfi Színház A közönség évadát. Céljuk az, hogy a világjárvány sújtotta időszakban - amikor a kulturális intézményeknek is számtalan nehézséggel kellett megküzdeniük a műkődésük érdekében - újraindulásként a közönséggel együtt töltsék meg ismét a színházat, és visszahozzák azt a nézőszámot, hangulatot, oldottságot amely a 2019-es időszakra volt jellemző.

Ezért is hirdettek internetes szavazást, hogy a nézőkkel együtt állítsák össze a következő évad műsorát. A várakozáson felüli érdeklődés jellemezte a kezdeményezésüket, százas nagyságrendet meghaladó voks érkezett. A nézők kérésére Georges Feydeau Bolha a fülbe című bohózatát játsszák, ezt a Jászai-díjas Kis Domonkos Márk állítja színpadra. Az évad nagyszínpadi zárásaként Fred Ebb – Bob Fosse – John Kander Chicago című musicaljét Eperjes Károly Kossuth és Jászai-díjas színművész rendezi.

A sajtótájékoztatóra ellátogatott Eperjes Károly, aki a következő évadtól a színházi művészeti vezetője lesz és most színpadra állítja a leghűségesebb város teátrumában a Chicago című darabot. A musicalt 2014 októberében Veszprémben már megrendezte nagy sikerrel. Ahogy fogalmazott, nem akar attól a koncepciójától eltérni. Zenekarral, tánckarral, látványos díszlet-és jelmezvilággal szeretné színpadra állítani a művet. A soproni előadás kulcskérdése szerinte a jó szereposztás, hogy vonzó legyen a darab ne csak a városban, hanem azon túl is. Ezen dolgoznak most. Érdekesség, hogy Eperjes Károly az 1980/81-es szezonban Kaposvárott Ascher Tamás rendezésében Billy Flynn szerepét játszotta a Chicago című musicalben, s az előadás akkor országos hírűvé vált. Negyven éve a fertőrákosi barlangszínházban is bemutatták a darabot – a mai napig emlegetett sikerrel. Erről is mesélt a Kossuth-díjas művész a sajtónak.

A teljes 2022/2023-as évadról itt olvashatnak bővebben >>