– Nagyon jó, pozitív energiák fogadtak Győrben. Mindig izgalmas egy aktuális, futó előadást más helyszínen, új művészekkel bemutatni. Szerintem méltóképpen sikerült a Győri Nemzeti Színházban színpadra állítani a Puskás-musicalt, és remélem, sokan fogják szeretni – kezdte Veréb Tamás színész.

Titkosított információk

– Mi az erőssége a sztorinak túl azon, hogy a leghíresebb magyarról és a legendás Aranycsapatról szól?

– Puskás és az Aranycsapat legendáján túl szerintem az az erőssége a darabnak, hogy sokkal többről szól, mint egy futballsiker vagy eredménysorozat. Leginkább barátságról, szerelemről és az 1950-es évek Magyarországáról fest korképet. Nem éltem ebben az időben, csak a történelemkönyvekben találkoztam ennek a kornak az eseményeivel. Érdekes adaptáció készült, ami nemcsak annak a korosztálynak lehet értékes élmény, akik átélték vagy megtapasztalták ezt az időszakot, hanem a fiatal generációnak is, akik csak néhány képkockájával találkoztak a darabnak. A történet hiteles történelmi forrásokon alapszik. A ma fellelhető források és olyan titkosított akták alapján készült a forgatókönyv, amik ma már nem titkosítottak. És ezek az információk is belekerültek az előadásba, hogy az igazságot is megmutassuk az Aranycsapatról, arról az életről, amit ők éltek. Éppen emiatt egy nagyon őszinte, de friss és mai darabot láthat a közönség.

Puskás a Musical Győrben - Fotó: Csapó Balázs Forrás: Csapó Balázs

– Musical lévén zeneileg is erős a darab. Énekesi szempontból milyen kihívások elé állítja a színészt?

– Puskás Ferencet eljátszani önmagában egy óriási kihívás és nagy lehetőség. Gyakran kérdezik tőlem, hogy nem rogyaszt-e a teher, hogy a legismertebb magyart kell játszanom. Az a helyzet, hogy ennél nagyobb feladatot el sem tudnék képzelni, ami ennyire összetett. Színészként is van megtisztelő súlya a feladatnak, aminek örömmel felelek meg mindennap. Számomra új kihívásokat nem hozott a győri próbafolyamat az éneklés szempontjából. Viszont a győri színészeknek, akik bőven játszanak zenés darabokat, igazán vérfrissítő előadás tud lenni. A könnyűzenei elemeket úgy ötvözi ez a musical a nagyzenekaros hatással, hogy van benne bőven feladat. Úgy látom, hogy a helyi színészek is szeretik énekelni a dalokat és élvezik az egész próbafolyamatot.

Barátságok köttettek

– A próbahét véghajrájában mennyire húzósak a premier előtti napok?

– Nehéz összehasonlítani, bár a vírushelyzet szorongató érzése most is érezhető. Nap mint nap rányomja a bélyegét a próbákra. Az ősbemutató előtt sokkal több időnk volt felkészülni. Most egy teljesen új darabot kellett színpadra állítani, de van annyi könnyedsége a dolognak, hogy a rendező Szente Vajk már pontosan tudja, mit szeretne látni a színpadon. A helyi színészcsapat nagyon felkészült, mindenki alázattal áll a feladathoz. A próbahét vége felé nagy amplitúdóval dolgoznak az energiáink, de ez ilyenkor megszokott. A hét közepén mindig elfáradunk, aztán jön hirtelen a nagy véghajrá és ennek hatásait lehet érezni most a fotósfőpróbán is. A közönség láttán mi is szárnyra kapunk és repít minket tovább az előadásokon. A győri próbafolyamat alatt valódi barátságok szövődtek, bízom benne, hogy produkciónk ugyanolyan tetszést arat majd, mint Budapesten

– Mivel tölti Győrben a szabadidejét, a próbák közti szüneteket?

– Rengeteget sétálok, megszerettem a várost. Nem jártam itt túl sokat, néhány koncerttől eltekintve. Mint turistának, magánembernek sem volt ismerős a környék. Most nagyon élvezem, bár sokat nem hagyom el a színpadot a próbákon. Ritkán van, amikor eljutok a városba, de akkor rengeteget járok felfedezni a kis utcákat. A színészlakáson próbálok feltöltődni. Nagyon jó a helyi csapat, próbálunk mindenben segíteni egymásnak.

Győri ajándékok az ünnepekre

– Színészként most lép fel először a győri közönség előtt. Izgul?

– Izgatott vagyok, izgatottsággal várom a premiert, mert nagyon szeretem ezt az előadást. Kíváncsi vagyok rá, hogyan fogja fogadni a győri közönség. Pesten és számos vidéki városban is játszottam már vagy harmincszor a Puskás-musicalben, így nyilván kevésbé vagyok izgatott. Egyébként sem vagyok egy izgulós típus, de azért egy egészséges izgalom van bennem, mint mindannyiunkban. Az én feladatom most az csapatkapitányként és a darab rutinos színészeként, hogy segítsem és bátorítsam azokat, akiknek szükségük van rá.

– Már csak néhány nap karácsonyig. Mennyire tud erre koncentrálni, készülődni az ünnepekre?

– Egyáltalán nem tudok rá koncentrálni, mert folyamatosan dolgozom. Ebben az évben sincs ez másként, mint korábban. Valószínű a családnak szánt ajándékokat ezúttal Győrben fogom megvásárolni. Így egy kis szuvenírt is tudok nekik vinni a folyók városából.