Sok gyülekezet képviselői akár nagyobb távolságokról is eljöttek, hogy itt szerezzék be a hívek számára a kiadványokat. A legkisebb korosztály számára leporellón, böngészőn vagy akár vizes színező formájában is megvásárolhatók a jól ismert bibliai történetek. A fiatalok az interaktív, a felnőttek pedig akár családi, magyarázatos Biblia-kiadások között válogathatnak.