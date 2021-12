– Más kórust egyáltalán nem szeretnék vezényelni. A Collegium Musicum Jaurinense annyira különleges és egyedi, hogy nem tudom elképzelni magam máshol, ezért is szeretnék minél tovább részt venni az itteni munkában. A kórushoz kapcsolódó terveim közt az első helyen az áll, hogy tökéletesítsem a pedagógiámat, hogy minél érthetőbben és élvezetesebben tudjam elmagyarázni a dolgokat a tanulóknak. Ehhez az elsődleges és másodlagos zenei szakirodalom, a művek tanulmányozása és a tapasztaltabb szakemberekkel való konzultálás szükséges. Emellett az együttes arculatának újításán is dolgozunk, a célegyenesben van már egy új honlap és logó. És fokozottabb jelenlétet szeretnénk a közösségi médiumokban is. Énekelni továbbra is nagyon szeretek, egy holland együttesnek, a Cappella Pratensisnek vagyok a tagja, ahol szintén a XV–XVI. századi mesterek remekművei kerülnek terítékre, eredeti kottákból előadva.