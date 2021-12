A Széchenyi István Egyetem, a Győri Egyházmegye és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egyedülálló művészeti kezdeményezéssel köszöntötte a jubiláló várost. Életre hívták az ország legnagyobb szabadtéri tárlatát. Májustól jövő januárig hét tematikában több mint 434 ­órányi vetítésen találkozhatnak a nézők a 750 éves város értékeivel. Az utolsó fejezet témája: Győr – Művészet – Történelem.

Az est hangulatát a Csendes éj megható dallama alapozta meg a világhírű Jávorkai fivérek, a Széchenyi István Egyetem zenekara, valamint a Liszt Ferenc Zeneiskola énekkarának előadásában.

Forrás: Csapó Balázs / Kisalföld

A Széchenyi Open Art Night rendezvénysorozatot ajándékba szánta Győr királyi város 750 éves évfordulójára a Széchenyi István Egyetem, a Győri Egyházmegye és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara összefogása. A megvalósítást szponzorok támogatása tette lehetővé.

Pintér-Péntek Imre, a főszervező iparkamara elnöke.

Forrás: Csapó Balázs / Kisalföld

Az utolsó tematikus vetítés ünnepélyes megnyitóján Pintér-Péntek Imre, az ötletgazda, a főszervező iparkamara elnöke elmondta, azért született a rendezvény, hogy óriáskivetítőkön bemutassák Győr értékeit. Olyan nagyságú felületen vitték ki az utcára, hogy azon megakadjon a járókelők szeme.

– Lehet, hogy valaki csak egy pillantást vetett a kivetítőkre, valaki esetleg végignézte, de azt gondoljuk, hogy mindenki látta a város művészeti értékeit, a táncát, az ipartörténetét, a szakrális emlékeit. Ha így van, akkor már valamit elértünk. Ha valaki rácsodálkozik, és azután bemegy egy templomba vagy egy kiállításra, s elgondolkodik azon, hogy a városnak milyen értékei vannak, már megérte megszervezni a szabadtéri vetítést – állapította meg az elnök, aki azt is elmondta, hogy a három hatalmas kivetítő 430 négyzetméter vászonfelületén a hét tematikát több mint 1300 képen, több mint 15 órányi vetítési anyaggal jelenítették meg.

– Nagyon szép a városunk, de ez a rendezvény is megmutatta, valójában nem az épületek adják igazán az értékét, hanem azok az emberek, akik itt élnek és dolgoznak, és ezzel értékeket teremtenek. Ami ennél is fontosabb, hogy az emberek összefogása képes olyan erőt adni a városnak, ami nem hasonlítható össze más magyarországi városok teljesítményével sem – állapította meg beszédében dr. Dézsi Csaba András polgármester, majd folytatta: – Ez az eredmény, amit mi és őseink is elértek, kiemelkedő. Ezért köszönet az elődeinknek és azoknak, akik ma itt élnek.

Dézsi Csaba András, Győr polgármestere

Forrás: Csapó Balázs / Kisalföld

A polgármester megköszönte a szervezők összefogását is, mert mint mondta, nem mindenki ismeri részletesen azokat az értékeket, amikre büszkék lehetnek a győriek.

Az eseményen adták át a szponzorok a „Karácsony Győrben 2021-ben” és a „Karácsony Győrben 750 év múlva” rajz- és festménypályázat díjait.

Az óvodás kategóriát Blanár Alíz, az alsóst Förhécz Alíz, a felsős kategóriát Gerencsér Alex nyerte. A középiskolások közül Kovács Veronika bizonyult a legjobbnak, a felnőtteknél Csuka Zsuzsi, az abszolút győztes pedig Gelencsér Alex lett.

A pályázatra beküldött alkotásokat - köztük a díjnyertes képeket - január 6-ig esténként három helyszínen, a Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus, a Bécsi kapu tér és a vízügyi palota homlokzatain lehet megtekinteni.