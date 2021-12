A rendező elmondta, most már egy teljes hónapja tudnak próbálni teljes díszletben és jelmezekkel. A társulat szinte minden tagja fellép az előadáson. Sőt, két vendégművész is érkezett a színházba, a Mauglit játszó Berta Csongor, és a több szerep mellett Sir Kánt is alakító Csernák Norbert.