– Vannak olyan társaim, akik művészi szinten űzik a foltvarrást. Minden kreációnak van egy fantáziavilága, ahol a színek vagy a minták dominálnak. Olyan, mint egy festő alkotása, hiszen ki kell találnia és elkészítenie, hogy mit szeretne vele üzenni. Mostanában vásárolunk is szebbnél szebb anyagokat, de újrahasznosítunk régieket is, és ezekből gondoljuk ki, hogy mi készüljön. Egy méter anyagot fel szoktunk darabolni, és ebből rengeteg mintát el tudunk készíteni. Azt is tudni kell, hogy egy-egy produktumban rengeteg munkaóra van, de ez számomra olyan, mint egy terápia. Amikor beülök a varrógép mögé, akkor lecsendesedem és elnyugszom – fűzte hozzá.