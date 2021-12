A könyvtár a könyvállomány folyamatos bővítése mellett közösségi programokat is szervez a jövőben. Lesznek író-olvasó találkozók, szerzőbemutatkozók és kamarazene is megszólalhat majd az olvasóknak. Emellett tervezik a gyermekkönyvtár nagyobb és méltó helyre költöztetését. Olyan gyermek- és ifjúsági birodalmat szeretnének, ami a könyvtári feladatok ellátása mellett közösségi teret is nyújt a fiataloknak. Ott majd társasjátékok, számítógépes játékok és szabadidős lehetőségek várják a vendégeket.